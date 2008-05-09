عروس خاورمیانه در آستانه بحران مهارنشدنی با سناریوی جدید علیه مقاومت

دستورمشکوک دولت فواد سنیوره برای بر چیدن سیستم ارتباطی حزب الله که بخشی از اهرمهای حفاظتی مقاومت اسلامی به شمار می آید؛ پروسه جدیدی است که هدف آن در گیر کردن حزب الله در یک جنگ نا خواسته داخلی است.



از زمانی که حزب الله در جنگ 33 روزه جولای 2006 با رژیم صهیونیستی توانست پیروزی درخشانی را برای ملت لبنان به ارمغان بیاورد، جریان حاکم وابسته به غرب وآمریکا تلاش کرد تا دستاوردهای این پیروزی تاریخی را کم رنگ کند.



بنابراین کارشکنی هایی از سوی گروه 14 مارس در زمینه انتخاب رئیس جمهوری توافقی وتشکیل یک دولت وحدت ملی آغاز شد که این کارشکنی ها همچنان ادامه دارد.



این جریان قدرتمند با پشتیبانی آمریکا وغرب تلاش کرد تا بدون مشارکت دادن سایر جریانهای سیاسی از جمله گروه موسوم به 8 مارس که از حزب الله ، امل وجریان آزاد ملی به رهبری میشل عون تشکیل شده، قدرت را در اختیار بگیرد.



با وجود تلاشهای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب ونبیه بری رئیس پارلمان لبنان برای نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف درباره موضوع انتخاب رئیس جمهوری و دولت اتحاد ملی این تلاشها بر اثر کارشکنی جریان 14 مارس به نتیجه ای نرسید.



حضور مکرر مقامهای آمریکا در لبنان از جمله دیوید ولش معاون وزیر امور خارجه این کشور ودیدارهای آشکار وپنهان آنان با سران جریان 14 مارس واظهارات دیوید ولش درباره وجود یک تابستان داغ در لبنان این نظریه را تقویت می کند که آمریکا همچنان سیاست هرج ومرج سازنده را در لبنان دنبال می کند.



دستور اخیر فواد سنیوره نخست وزیر دولت لبنان- که گروههای طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی، آن را به سبب حضور نداشتن نمایندگان طیف گسترده ای از ملت لبنان غیر قانونی می دانند-، برای برچیدن سیستم ارتباطی حزب الله در اطراف فرودگاه بیروت نشان می دهد که یک سناریوی جدیدی توسط آمریکا و برخی قدرتهای منطقه برای ایجاد درگیری داخلی در لبنان تدوین شده است.



این دستور تنها در راستای تضعیف جایگاه مقاومت اسلامی وزمینه سازی حضور نیروهای اطلاعاتی "موساد" و"سیا" برای ترور شخصیتهای همسو با مقاومت اسلامی لبنان صادر شده است.



همزمان با این دستور، شبکه های ماهواره ای عربی مانند العربیه وام بی سی وابسته به عربستان سعودی والمستقبل وابسته به سعد الحریری رهبر جریان 14 مارس، در یک اقدامی هماهنگ درصدد تخریب وجهه رهبران مقاومت اسلامی لبنان بر آمدند.



اعتراض مسالمت آمیزمردمی نسبت به برکناری سرتیپ وفیق شقیر رئیس امنیت فرودگاه بیروت که جزء افسران شیعی خوشنام لبنان است با حمله مشکوک عناصر وابسته به مثلث سعد الحریری، ولید جنبلاط و سمیرجعجع روبرو شد که طی آن حداقل 5 نفر کشته ودهها نفر دیگر زخمی شدند.



مردم لبنان سیستم ارتباطی حزب الله را یکی از مهمترین عوامل پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه واز ابزارهای خنثی سازی جنگ الکترونیکی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان می دانند.



سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دریک مصاحبه مطبوعاتی برچیدن سیستم ارتباطی را جنگی علیه موجودیت حزب الله دانست وهشدار داد که مقاومت اسلامی به هیچ قدرتی اجازه نخواهد داد که مقاومت لبنان را خلع سلاح کند .



از طرفی دیگر اظهارات غیرمسئولانه ولید جنبلاط یکی از رهبران جریان 14 مارس علیه مقاومت اسلامی ثابت کرد که دستهایی وجود دارند که در صدد سوق دادن لبنان به سمت یک بحران جدید داخلی هستند.



بنابراین درگیریهای اخیر بیروت اگر سریعا کنترل نشود ودولت فواد سنیوره از دستور خود برای برچیدن سیستم مخابراتی حزب الله عدول نکند؛ اوضاع سیاسی لبنان دستخوش بحران جدیدی خواهد شد که این بحران به طورطبیعی، پای قدرتهای منطقه ای وفرا منطقه ای را به لبنان باز خواهد کرد.

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"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه