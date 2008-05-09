آمادگی شعب بین المللی علوم پزشکی برای پذیرش دانشجوی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی امروز در مراسم دانش آموختگی دانشجویان بورسیه غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در مناطق آزاد ایران ایجاد شده اند فرصت مناسبی برای تحصیل دانشجویان خارجی هستند و این شعب نیز آمادگی دارند که این دانشجویان را با توجه به شرایط لازم بپذیرند.

وی با اشاره به پیشرفت های ایران در عرصه های علمی در سالهای اخیر تأکید کرد: دانش آموختگان غیر ایرانی می توانند به عنوان سفرای فرهنگی شعار ما می توانیم را در کشورهای خود نیز بسط و گسترش دهند.

معاون وزیر بهداشت بر ضرورت تبادلات علمی و بین المللی میان کشورهای مختلف در عرصه آموزش پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اساتید در کشورهای مختلف می تواند به عنوان یک راهکار برای ارتباطات بین المللی علوم پزشکی تلقی شود.

وی اظهار داشت: دانشجویان خارجی می تواند با الگوبرداری از فرهنگ ایرانی به عنوان سفرای فرهنگی در کشورهای خود شناخته شوند.

به گزارش مهر، در این مراسم سوگندنامه پزشکی یکصد تن از دانش آموختگان غیر ایرانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرائت شد.