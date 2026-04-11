ایران می ماند؛ با مردمش با فرهنگش و با همت فرزندانش

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی خطاب به کارکنان وزارتخانه، فعالان بخش‌خصوصی و خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به عبور کشور از «روزهایی سخت، پراضطراب و سرنوشت‌ساز»، تصریح کرد: اکنون که کشور عزیزمان ایران از این روزها با پیروزی عزت‌مندانه عبور کرده و ملت بزرگ ما بار دیگر با ایستادگی و مقاومت شجاعانه فرماندهان نظامی، نجابت، همدلی و شرافت تاریخی مردم از میهن پاسداری کرده است، وظیفه خود می‌دانم با نهایت احترام و تواضع، از همه شما که در این روزهای دشوار در کنار مردم، در کنار ایران و پای مسئولیت ملی خود ایستادید، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

وی در ادامه این پیام با تبیین شرایط خاص آن ایام افزود: در روزهایی که سایه تهدید، فشار، جنگ روانی و نااطمینانی بر کشور سنگینی می‌کرد، خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نشان داد که این وزارتخانه بخشی از حافظه زنده ایران، بخشی از روح ملی و بخشی از تداوم امید و خدمت در این سرزمین است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه تصریح کرد: شما با تعهد، صبوری، درایت و حس مسئولیت، اجازه ندادید چراغ خدمت خاموش شود؛ چه آنجا که از میراث این سرزمین پاسداری کردید، چه آنجا که برای حفظ آرامش و تداوم خدمات در حوزه گردشگری کوشیدید و چه آنجا که با دست، هنر، اندیشه و غیرت ایرانی، شأن صنایع‌دستی و کرامت تولیدکنندگان این کشور را حفظ کردید.

صالحی‌امیری با اشاره به گستره این تلاش‌ها افزود: با افتخار و سپاس، از همه مدیران، کارکنان وزارتخانه در ستاد، استان‌ها، شهرستان‌ها، پایگاه‌ها، موزه‌ها، مجموعه‌های تاریخی، ادارات‌کل و نیز از همه فعالان بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاران، هتلداران، مدیران تأسیسات گردشگری، راهنمایان گردشگری، هنرمندان، صنعتگران، تشکل‌ها، انجمن‌ها و کنشگران این سه حوزه قدردانی می‌کنم که در روزهای دشوار، مسئولانه و نجیبانه در میدان ماندند.

وی تاکید کرد: بسیاری از شما فراتر از شرح وظایف اداری و حرفه‌ای خود عمل کردید؛ با مردم همراه شدید، امید آفریدید، آرامش منتقل کردید، از داشته‌های ملی صیانت کردید و نشان دادید که خدمت به ایران، فقط یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک عهد اخلاقی و تاریخی است.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با تحلیل ماهیت عملکرد این حوزه‌ها در شرایط بحران تصریح کرد: در این ایام، آنچه بیش از هر چیز درخشان بود، روح همبستگی، حس تعلق به وطن و درک عمیق از مسئولیت ملی بود. شما ثابت کردید که در لحظات دشوار، میراث‌فرهنگی، پشتوانه هویت و ایستادگی امروز ماست؛ گردشگری، نشانه‌ای از زنده بودن جامعه و امید به فرداست و صنایع‌دستی زبان نجیب فرهنگ ایرانی و نشانه استمرار زندگی در میانه سختی‌هاست.

صالحی‌امیری همچنین با قدردانی ویژه از بخش‌خصوصی افزود: از بخش‌خصوصی نیز با احترام ویژه تشکر می‌کنم. در شرایطی که فشارها، نااطمینانی‌ها و دشواری‌های فراوانی وجود داشت، بسیاری از شما با درک مسئولیت اجتماعی، با صبوری و همراهی، در کنار مردم و کشور ایستادید. این همراهی، سرمایه‌ای بزرگ برای آینده این سرزمین است و باید آن را قدر دانست.

وی با ترسیم افق پیش‌رو خاطرنشان کرد: امروز، پس از پایان جنگ، در برابر یک مسئولیت بزرگ‌تر قرار داریم: مسئولیت بازسازی، تقویت امید، ترمیم آسیب‌ها، حفظ انسجام ملی و تبدیل این تجربه دشوار به سرمایه‌ای برای آینده‌ای قوی‌تر، آگاه‌تر و منسجم‌تر.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه تاکید کرد: این وزارتخانه در این مسیر، خود را متعهد می‌داند که با همکاری شما، هم در صیانت از میراث ملی بکوشد، هم در احیای ظرفیت‌های گردشگری و هم در حمایت جدی‌تر از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، گام‌هایی تازه و مؤثر بردارد.

وی در فرازی تأمل‌برانگیز افزود: اینک بیش از هر زمان دیگر باید بدانیم ایران با حافظه، با فرهنگ، با هنر، با همدلی و با ایستادگی مردمش پایدار می‌ماند. شما در این روزهای دشوار نشان دادید که پای ایران ایستاده‌اید و پای مردم مانده‌اید و این، مایه افتخار و امید است.

صالحی‌امیری در پایان، با ادای احترام به شهیدان این روزهای سخت، به‌ویژه رهبر شهید، فرماندهان شهید و شهدای میناب و با آرزوی سلامتی برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، تاکید کرد: اطمینان دارم که با همدلی، مسئولیت‌پذیری و ایمان به ایران، آینده‌ای روشن‌تر، آبادتر و استوارتر خواهیم ساخت.

وی در پایان این پیام تصریح کرد: ایران می‌ماند؛ با مردمش، با فرهنگش، با حافظه‌اش و با همت فرزندان شریفش. ایران بزرگ، با مردمان نجیب و شریف، با فرهنگ غنی و تمدن کهن، با رزمندگان شجاع و مقاوم می‌ماند و دشمنان ملت خوار و ذلیل خواهند شد و طعم شکست را خواهند چشید.