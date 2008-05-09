احداث معادن شن و ماسه کوهی در نوشهر چالوس ضروری است

علی اکبر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد این معادن کوهی برای جلوگیری و کنترل روند رو به رشد برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل موثر است.

وی اظهار داشت: برای اینکه معضل برداشت شن و ماسه برای همیشه رفع شود باید معادن کوهی شن و ماسه در این شهرستان ها فعال شود.

وی خاطر نشان کرد: اکنون چند کارخانه آبرفتی شن و ماسه در منطقه فعال بوده که پاسخگوی نیازها نیست.

به گفته عباسی، رودخانه های منطقه بر اثر عوامل مختلف از جمله برداشت بی رویه شن و ماسه حالت طبیعی خود را از دست داده اند.

رئیس اداره آبیاری نوشهر و چالوس بیان داشت: میزان برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه های منطقه در سال گذشته در مقایسه با سال 85 حدود 70 درصد کاهش داشت.

یازده رودخانه بزرگ در نوشهر و چالوس جریان دارد.

