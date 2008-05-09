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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

کتاب میلان کوندرا نامزد جایزه ترجمه فرانسه شد

کتاب میلان کوندرا نامزد جایزه ترجمه فرانسه شد

کتابهایی از میلان کوندرا و موریس بلانشو در فهرست نامزدهای بخش غیر داستانی جایزه ترجمه فرانسه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیئت داوران جایزه ترجمه فرانسه نامزدهای بیست و یکمین دوره خود را معرفی کرد.

این جایزه که از سوی بنیاد آمریکا - فرانسه با همکاری بنیاد "کلود فلورنس" اعطا می شود، نامزدهای خود را در دو بخش رمان و غیر داستان به این شرح اعلام کرد:

"خدا متعهد نیست" نوشته احمد کوروما ترجمه فرانک واین، "دام بلا" نوشته ژان اچنوز ترجمه لیندا کووردال، "سولی" نوشته ژان کلود ایزو ترجمه هووارد کورتیس، "حیوونا رو بیرون کنین" نوشته ورونیک اووالده ترجمه آدریانا هانتر و "نام محل" نوشته ژان ریکاردو ترجمه جوردن استمپ در بخش داستان.

در بخش غیر داستانی هم "پرده" اثر میلان کوندرا ترجمه لیندا آشر، "چطور می تونی در مورد کتابی که نخوانده ای قضاوت کنی؟" نوشته پیر بایار ترجمه جفری ملمن، "سرگردانی" نوشته استفن مالارمه ترجمه باربارا جانسون، "صدایی از جای دیگر" از موریس بلانشو ترجمه شارلوت مندل و "زندگی برهنه می خوابد" نوشته ژان هاتزفلد مترجم لیندا کووردال نامزد شده اند.

کد مطلب 679788

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