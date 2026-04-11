به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح شنبه در یکصد و شصت و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص و پیچیده سال گذشته اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ برای استان اصفهان سالی متفاوت و همراه با حجم بالایی از چالشها و بحرانها بود؛ از تشدید تنشهای آبی و جلسات طولانی برای مدیریت منابع آب گرفته تا فشارهای خارجی که اصفهان را به یکی از نقاط کانونی بحرانهای کشور تبدیل کرده بود.
وی با اشاره به ابعاد امنیتی حوادث اخیر افزود: آنچه در این مقطع رخ داد، در واقع نوعی «جنگ تحمیلی سوم» علیه کشور بود و در این میان اصفهان تنها استانی بود که بخش صنعتی آن به طور مستقیم هدف حمله قرار گرفت.
استاندار اصفهان ادامه داد: بسیاری از شهرکهای صنعتی، زنجیرههای ارزش و صنایع مادر استان مورد هدف تخریب قرار گرفتند و دشمن با طراحی سناریوهای پیچیده تلاش داشت این آشوبها را به درگیریهای مسلحانه در داخل شهرها تبدیل کند که با هوشیاری نیروهای مسلح، دستگاههای اطلاعاتی و ایستادگی مردم این توطئه ناکام ماند.
جمالینژاد با اشاره به حملات صورت گرفته علیه برخی مراکز علمی، پژوهشی و حتی مذهبی استان گفت: ابعاد این اقدامات بسیار گستردهتر از آن چیزی است که تاکنون در رسانهها منتشر شده و دشمن قصد داشت با هدف قرار دادن زیرساختهای مهمی همچون صنایع نساجی، فولاد و پتروشیمی، پایههای اقتصاد مقاومتی در اصفهان را متزلزل کند.
وی افزود: با وجود این فشارها، امروز شاهد پیروزی ارزشمندی هستیم؛ پیروزیای که حتی رسانههای معاند نیز در تحلیل آن دچار سردرگمی شدهاند.
استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی در سال جدید اظهار کرد: اکنون زمان بازسازی و آغاز یک جهاد اقتصادی است و باید با انرژی بیشتری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد در مسیر فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی مانع ایجاد کند و هرگونه سختگیری یا سنگاندازی در این مسیر غیرقابل قبول است.
جمالینژاد با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ باید سال امیدآفرینی و حرکت جهادی در حوزه اقتصاد باشد، از فعالان اقتصادی، صنعتگران و بازرگانان خواست برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد استان نقش فعالتری ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: امید به آینده مهمترین سرمایه برای عبور از شرایط دشوار است و میتواند مسیرهای بسته را بگشاید.
استاندار اصفهان همچنین بر لزوم تسهیلگری دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: فرآیندهای اداری برای بخش خصوصی باید تا حد ممکن کوتاه و ساده شود و دستگاهها به جای ایجاد مانع، نقش تسهیلکننده در مسیر تولید و سرمایهگذاری ایفا کنند.
وی در پایان با اشاره به لزوم بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده در شهرکهای صنعتی استان افزود: این زیرساختها باید با سرعت و کیفیتی حتی بهتر از گذشته احیا شوند.
جمالینژاد با قدردانی از ایستادگی مردم، کارگران و صنعتگران استان ابراز امیدواری کرد با الهام از روحیه دفاع مقدس، سال ۱۴۰۵ به سال موفقیت در عرصه اقتصادی و احیای دوباره زنجیرههای ارزش در استان اصفهان تبدیل شود.
نظر شما