شيري و پيرواني بازي نكنند بهتر است

دكترفريد زرينه پزشك تيم فوتبال پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به آخرين وضعيت بازيكنان مصدوم اين تيم اشاره كرد وافزود: افشين پيرواني ومجتبي شيري كه ازمدتها قبل دچارمصدوميت شده بودند با انجام تمرينات ويژه و فيزيوتراپي به شرايط خوبي رسيده اند، اما به اين دليل اينكه هنوزبه صدرصدآمادگي دست نيافته اند واحتمال مصدوميت مجددآنها وجود دارد بهتراست كه درديداربا شموشك به ميدان نروند.

پزشك تيم فوتبال پرسپوليس ادامه داد: دربين بازيكنان پرسپوليس تنها پژمان جمشيدي دچارمصدوميت شديد ازناحيه پا شده وبه طورقطع تا دوهفته ديگرنمي تواند درتركيب تيم به ميدان برود. مصدوميت حامد كاويانپورهم برطرف شده و درصورتي كه آمادگي بدني داشته باشد مي تواند درتركيب تيم قراربگيرند.

دكترزرينه درپايان افزود: سايربازيكنان درسلامت كامل بسرمي برند وبراي ديدارفردا مقابل شموشك مشكلي ندارند.