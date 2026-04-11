کاشت ۷.۵ میلیون نهال در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز شنبه در پویش «باغ امین» به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب که به همت اداره کل کتابخانه‌های استان لرستان برگزار شد، اظهار داشت: امسال هفت و نیم‌میلیون نهال در لرستان کاشته می‌شود.

وی گفت: موضوع جنگ، امروز مسئله اول کشور ما است؛ ولی اجرای طرح یک میلیارد نهال را نیز فراموش نکرده و در دستور کار قرار دادیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در سال سوم این طرح قرار داریم، ادامه داد: به همت همه مردم و اقشار دست‌اندرکار این طرح را ادامه خواهیم داد و در این برنامه که به همت اداره کل کتابخانه‌های استان اجرا شده، غرس سه هزار اصله نهال صورت گرفت.

شاهرخی، تصریح کرد: با کاشت هفت و نیم‌میلیون نهال در سال سوم این طرح، استان لرستان هم سهم خودش در این پروژه ملی را ایفا خواهد کرد.

وی گفت: در خصوص این کار مهم نیز که از جمله اقدامات مردم‌محور است از همه بخش‌های مرتبط و فعال در این زمینه به‌ویژه مردم عزیزمان تشکر می‌کنم.

استاندار لرستان از مردم خواست در نگهداری محیط‌زیست، تلاش و دقت کامل رت داشته باشند و از زحمات دستگاه‌هایی از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، فرماندار خرم‌آباد در راستای اجرای این طرح قابل‌تحسین، تشکر و سپاسگزاری کرد.

شاهرخی با اشاره به اقدامات فرهنگی ارزنده صورت‌گرفته از سوی اداره کل کتابخانه‌های استان، بیان داشت: خانم «برنا» مدیرکل کتابخانه‌های استان لرستان در این زمینه و سایر بخش‌های مرتبط اقدامات بسیار خوبی داشته و منشأ تحول در این مجموعه بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر و سپاسگزاری از حضور ۴۱ روز گذشته مردم لرستان در خیابان‌ها، گفت: مردم با این اقدام؛ عشق، وفاداری و وابستگی خودشان را ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و سرزمین عزیزمان ایران عزیز بهترین وجه ابراز داشتند.

استاندار لرستان ضمن قدردانی از حضور یکایک مردم استان در این تجمعات، افزود: حفظ قدرت نیروهای مسلح ما، تداوم این موفقیت‌ها و حفظ کیان اسلام و ایران عزیز در تداوم حضور مردم در خیابان‌هاست.

شاهرخی، تصریح کرد: تا ابد قدردان شعور، درک بالا و تعهد مردم عزیزمان نسبت به انقلاب و ارزش‌های آن هستیم.