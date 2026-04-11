به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش روزافزون نقش فناوری هوش مصنوعی در حوزههای مختلف از جمله آموزش، پژوهش، فناوری و خدمات بهداشتی-درمانی، ضرورت استفاده صحیح، اخلاقی و قانونمند از این ابزارها بیش از پیش احساس میشود.ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی امروزه توانستهاند فرآیندهایی مانند انجام تکالیف، نگارش مقالات و گزارشها، تحلیل دادهها، یادگیری خودآموز و حتی تعاملات آموزشی و پژوهشی با بیماران را متحول کنند.
در همین راستا، کمیته هوش مصنوعی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهرهگیری از جدیدترین مقررات ملی، توصیههای اخلاقی و الگوهای معتبر جهانی، اقدام به تدوین و تصویب شیوهنامهای جامع برای استفاده از این فناوری در فعالیتهای علمی دانشگاه کرده است.
این شیوهنامه شامل تعریف دقیق استفادههای مجاز و غیرمجاز و همچنین ارائه راهکارهای صحیح بهرهبرداری از ابزارهای هوش مصنوعی است و بهصورت تفکیکشده، دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران را مورد توجه قرار داده است.بر اساس اعلام دانشگاه، این شیوهنامه در هیات رئیسه به تصویب رسیده و اجرای آن برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و واحدهای مختلف دانشگاه الزامی است.
