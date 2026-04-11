  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

تصویب شیوه‌نامه جامع استفاده از هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تضمین استفاده اخلاقی و مسئولانه از هوش مصنوعی شیوه‌نامه‌ای جامع برای بهره‌برداری از این فناوری تدوین و تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش روزافزون نقش فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، فناوری و خدمات بهداشتی-درمانی، ضرورت استفاده صحیح، اخلاقی و قانونمند از این ابزارها بیش از پیش احساس می‌شود.ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی امروزه توانسته‌اند فرآیندهایی مانند انجام تکالیف، نگارش مقالات و گزارش‌ها، تحلیل داده‌ها، یادگیری خودآموز و حتی تعاملات آموزشی و پژوهشی با بیماران را متحول کنند.

در همین راستا، کمیته هوش مصنوعی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره‌گیری از جدیدترین مقررات ملی، توصیه‌های اخلاقی و الگوهای معتبر جهانی، اقدام به تدوین و تصویب شیوه‌نامه‌ای جامع برای استفاده از این فناوری در فعالیت‌های علمی دانشگاه کرده است.

این شیوه‌نامه شامل تعریف دقیق استفاده‌های مجاز و غیرمجاز و همچنین ارائه راهکارهای صحیح بهره‌برداری از ابزارهای هوش مصنوعی است و به‌صورت تفکیک‌شده، دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران را مورد توجه قرار داده است.بر اساس اعلام دانشگاه، این شیوه‌نامه در هیات رئیسه به تصویب رسیده و اجرای آن برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و واحدهای مختلف دانشگاه الزامی است.

کد مطلب 6798044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها