  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

آخرین خبرها از لبنان/

محاصره "السرای الحکومی" و مقر سعدالحریری/ پخش برنامه های تحریک آمیز از شبکه العربیه

محاصره "السرای الحکومی" و مقر سعدالحریری/ پخش برنامه های تحریک آمیز از شبکه العربیه

شبکه های عرب زبان از محاصره مقر نخست وزیری و دفتر سعدالحریری رئیس جریان اکثریت حاکم بر لبنان و استقرار گسترده نیروهای امنیتی و ارتش در اطراف منزل ولید جنبلاط خبر دادند؛شبکه العربیه نیز همچنان به پخش برنامه های تحریک آمیز و دامن زدن به ناآرامی ها ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه که از همان روز آغاز درگیریها، با پخش برنامه ها و مصاحبه های تحریک آمیز علیه مقاومت و گروههای تشکیل دولت وحدت ملی و نیز با پخش مستقیم صحنه درگیریها، به اوضاع ناآرام لبنان دامن می زند؛ در خبری فوری از محاصره مقر نخست وزیری و دفتر سعدالحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان خبر داد.

شبکه العربیه درتلاش برای دامن زدن به ناآرامی ها، به نقل از نصیرالاسعد وابسته به جریان 14 مارس مدعی شد که رهبران لبنان و سعدالحریری در خطرهستند.

از سوی دیگر، سمیر جعجع رهبران گروههای طرفدار دولت(14 مارس) را به نشست فوری در مقر خود دعوت کرد.

شبکه العربیه همچنین از توقف فعالیتهای اسکله بندر بیروت خبر داده است .روزنامه المستقبل وابسته به سعدالحریری نیز به محاصره گروههای مخالف دولت درآمده است .

در این حال شبکه الجزیره از پیشنهاد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای حل بحران لبنان خبر داد؛ وی پیشنهاد داده است که میشل سلیمان فرمانده ارتش، مدیریت گفتگوها میان طرفهای درگیر را به عهده بگیرد.

کد مطلب 679805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها