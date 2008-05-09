محاصره "السرای الحکومی" و مقر سعدالحریری/ پخش برنامه های تحریک آمیز از شبکه العربیه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه که از همان روز آغاز درگیریها، با پخش برنامه ها و مصاحبه های تحریک آمیز علیه مقاومت و گروههای تشکیل دولت وحدت ملی و نیز با پخش مستقیم صحنه درگیریها، به اوضاع ناآرام لبنان دامن می زند؛ در خبری فوری از محاصره مقر نخست وزیری و دفتر سعدالحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان خبر داد.



شبکه العربیه درتلاش برای دامن زدن به ناآرامی ها، به نقل از نصیرالاسعد وابسته به جریان 14 مارس مدعی شد که رهبران لبنان و سعدالحریری در خطرهستند.



از سوی دیگر، سمیر جعجع رهبران گروههای طرفدار دولت(14 مارس) را به نشست فوری در مقر خود دعوت کرد.

شبکه العربیه همچنین از توقف فعالیتهای اسکله بندر بیروت خبر داده است .روزنامه المستقبل وابسته به سعدالحریری نیز به محاصره گروههای مخالف دولت درآمده است .



در این حال شبکه الجزیره از پیشنهاد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای حل بحران لبنان خبر داد؛ وی پیشنهاد داده است که میشل سلیمان فرمانده ارتش، مدیریت گفتگوها میان طرفهای درگیر را به عهده بگیرد.