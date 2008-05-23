حملات قلبی با سر و صدا از راه می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، متخصصان قادرند با استفاده از استتوسکوپ این صدا را شنیده و احتمال حملات قلبی را در افراد پیش بینی کنند.

بنا برهمین گزارش ، این صدا به دلیل گرفتگی و رسوب چربی در رگ ایجاد می شود و چنانچه در یکی از دورگ اصلی میان قلب و مغز ایجاد شود پیش بینی کننده احتمال بروز سکته قلبی و یا مغزی می باشد و باید اقدامات به موقع جهت کنترل عارضه بر روی بیمار انجام شود.

در حال حاضر بیش از20 مطالعه در این مورد انجام گرفته و همگی نتایج فوق را تایید کرده اند.

لازم به ذکر است، بررسی ها نشان داده احتمال بروز حملات خطرناک و مرگبار در افرادی که این صدا از رگ آنها به گوش می رسد ، 2 برابر سایرین است.

در ضمن این موضوع در میان مبتلایان به بیماریهای قلبی اهمیت بیشتری می یابد بنابراین اقدامات کمکی و پیش گیرنده از بروز حمله قلبی می تواند جان این گونه افراد را نجات دهد.

در ضمن افرادی که در خانواده سابقه بیماری قلبی دارند با مراجعه و استفاده از این شیوه می توانند از احتمال بروز حملات قلبی و مغزی در مورد خود به یک آگاهی نسبی برسند.

