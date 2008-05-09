دخالت آمریکا واسرائیل عامل ناآرامی لبنان/ تهران برای کمک آمادگی دارد ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به مواضع اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت حفظ هوشیاری مردم و گروه های مختلف سیاسی لبنان در برابر توطئه های طراحی شده علیه این کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه بخشی ازفتنه سیاسی که قابل پیش بینی بوده واز قبل نسبت به وقوع آن هشدار داده می شد به مرحله اجرا در آمده که امیدواریم طرف هایی که در ایجاد چنین وضعیتی در لبنان سهیم بوده اند تلاش های لازم را به منظور بازگرداندن فضای ثبات و آرامش به آن کشور به عمل آورند.

سید محمد علی حسینی تلاش ها و دخالتهای ماجراجویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل اصلی استمرار وضعیت نابسامان در لبنان دانست و تاکید کرد : اینان که در خلال جنگ 33 روزه علیه ملت لبنان نتوانستند به اهداف مغرضانه خویش دست یابند از آن پس با انگیزه انتقام جویانه، استقلال، سیادت و وحدت ملی لبنان را نشانه رفته اند.

سخنگوی وزارت امورخارجه درپایان با ابراز تاسف نسبت به وضعیت نامطلوب در لبنان اظهار داشت: تلاش های بی دریغ صورت گرفته ازسوی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تفاهم میان گروههای مختلف سیاسی درآن کشوربا مساعدت وهمراهی کشورهای دیگر همراه نبوده است.

وی بر استمرار این تلاش ها از سوی کشورمان تاکید کرد.