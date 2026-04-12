به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به فعالیت «غرفه هنرمندان» در حاشیه اجتماعات شبانه خرمآباد، اظهار داشت: موکب هنرمندان خرمآباد با حضور هنرمندان متعهدی که در سمت درست تاریخ ایستادهاند و ایران را همصدا با همه مردم فریاد میزنند، فعالیت دارد.
وی گفت: هنرمندان لرستانی در مقاطع مختلف، از جمله دوران دفاع و بحرانهای گوناگون، همواره در کنار مردم و همراه سایر اقشار جامعه نقشآفرینی کردهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به فعالیت «غرفه هنرمندان» افزود: این غرفه هر شب با ارائه خدمات متنوع هنری در خدمت شهروندان قرار دارد و بستری برای حضور و مشارکت هنرمندان فراهم میکند.
محتشم همچنین از تمامی هنرمندان دعوت کرد تا با حضور در این غرفه، در برنامههای فرهنگی و جمعی پیشبینیشده مشارکت داشته باشند.
