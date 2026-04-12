۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

فعالیت «غرفه هنرمندان» در حاشیه اجتماعات شبانه خرم‌آباد

فعالیت «غرفه هنرمندان» در حاشیه اجتماعات شبانه خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از فعالیت «غرفه هنرمندان» در حاشیه اجتماعات شبانه خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به فعالیت «غرفه هنرمندان» در حاشیه اجتماعات شبانه خرم‌آباد، اظهار داشت: موکب هنرمندان خرم‌آباد با حضور هنرمندان متعهدی که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و ایران را هم‌صدا با همه مردم فریاد می‌زنند، فعالیت دارد.

فعالیت «غرفه هنرمندان» در حاشیه اجتماعات شبانه خرم‌آباد

وی گفت: هنرمندان لرستانی در مقاطع مختلف، از جمله دوران دفاع و بحران‌های گوناگون، همواره در کنار مردم و همراه سایر اقشار جامعه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به فعالیت «غرفه هنرمندان» افزود: این غرفه هر شب با ارائه خدمات متنوع هنری در خدمت شهروندان قرار دارد و بستری برای حضور و مشارکت هنرمندان فراهم می‌کند.

فعالیت «غرفه هنرمندان» در حاشیه اجتماعات شبانه خرم‌آباد

محتشم همچنین از تمامی هنرمندان دعوت کرد تا با حضور در این غرفه، در برنامه‌های فرهنگی و جمعی پیش‌بینی‌شده مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 6798820

