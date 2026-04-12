  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

۲ عامل قدرت‌نمایی در خرم‌آباد دستگیر شدند

۲ عامل قدرت‌نمایی در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری دو عامل قدرت‌نمایی در یکی از خیابان‌های شهر خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت توسط دو نفر در یکی از خیابان‌های شهر خرم‌آباد، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند. این افراد پیش از رسیدن مأموران از محل متواری شده بودند، اما با اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی پلیسی و رصد دقیق میدانی، مخفیگاه آنان شناسایی شد.

با هماهنگی قضائی، تیم عملیاتی پلیس خرم‌آباد در یک اقدام مقتدرانه هر دو فرد هنجارشکن را به همراه چند تیغه قمه و چاقو دستگیر و پس از تکمیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی کرد.

کد مطلب 6798838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها