به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت توسط دو نفر در یکی از خیابانهای شهر خرمآباد، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند. این افراد پیش از رسیدن مأموران از محل متواری شده بودند، اما با اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی پلیسی و رصد دقیق میدانی، مخفیگاه آنان شناسایی شد.
با هماهنگی قضائی، تیم عملیاتی پلیس خرمآباد در یک اقدام مقتدرانه هر دو فرد هنجارشکن را به همراه چند تیغه قمه و چاقو دستگیر و پس از تکمیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی کرد.
