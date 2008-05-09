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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۴۹

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اولین واکنش رسمی سوریه/تاکید بشار اسد بر گفتگو برای حل بحران لبنان

اولین واکنش رسمی سوریه/تاکید بشار اسد بر گفتگو برای حل بحران لبنان

رئیس جمهوری سوریه در اولین واکنش به ناآرامی ها و درگیریها در بیروت، تاکید کرد که مشکلات لبنان تنها از راه گفتگو حل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد امروز در واکنش به اوضاع کنونی لبنان گفت : بحران لبنان مسئله ای داخلی است.

رئیس جمهوری سوریه درادامه ابراز امیدواری کرد که لبنانی ها بتوانند از طریق گفتگو، به اوضاع موجود پایان دهند.

بشار اسد این سخنان را در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که درحال حاضر در دمشق به سر می برد، بیان کرد.

امیر قطر و رئیس جمهوری سوریه امروز در دیدار با یکدیگر،درباره اوضاع منطقه به ویژه لبنان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت، با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد و همزمان افزایش مشکلات اقتصادی مردم، سبب اعتراضات گسترده علیه دولت غربگرای سنیوره شد؛ این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در بیروت شد که متاسفانه تا کنون دست کم 11 کشته و دهها زخمی به جا گذاشته است.

کد مطلب 679911

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