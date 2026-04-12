برگزاری محفل انس با قرآن و میز خدمت در روستای قهرآباد سفلی سقز

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم، دیدار مردمی و میز خدمت با حضور ضیاالدین نعمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز، بخشدار مرکزی، جمعی از مسئولان، دهیاران و مردم روستای قهرآباد سفلی بعدازظهر یکشنبه در مسجد این روستا برگزار شد.

در این مراسم معنوی، برنامه محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته شهرستان، ابراهیم رحیم‌پور اجرا شد و حاضران از تلاوت آیات نورانی قرآن کریم بهره‌مند شدند.

این برنامه در بزرگداشت چهلم شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

همچنین در ادامه برنامه‌های قرآنی شهرستان، مراسم مشابهی در مسجد جامع شهر سنته با حضور قاری شاخص شهرستان، سیدکمال قریشی برگزار شده بود.