به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی از دستگیری یک مجرم سابقهدار که با فریب زنان و دختران اقدام به اخاذی میکرد، خبر داد.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی مأموران انتظامی، فردی با هویت معلوم که دارای سوابق کیفری بوده و با اغفال زنان و دختران اقدام به سوءاستفاده و اخاذی از آنان میکرد، در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت:پس از دستگیری متهم، پرونده وی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر همچنین اعلام کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی، از تمامی افرادی که به هر نحو از اقدامات این فرد دچار خسارات مالی یا معنوی شدهاند، درخواست میشود برای طرح شکایت و پیگیری موضوع به کلانتری شماره ۱۱ این شهرستان مراجعه کنند.
