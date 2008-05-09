برپایی نمایشگاه عکس کودکان افغان در گالری نیکول

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه مجموعه تصاویر تعدادی از کودکان افغانی که در این سال‌ها در واحدهای صنعتی کشور مشغول به کار بوده و تحت پوشش جمعیت حمایت از کودکان شاغل افغانی قرار گرفته‌اند به نمایش درآمده است.

موسسه غیردولتی حمایت از کودکان شاغل افغانی غیر از برگزاری این نمایشگاه که حاصل یک کارگاه آموزشی است، فعالیت‌های هنری دیگری را برای کودکان کار افغانی انجام می‌دهد که تولید نمایش "حسینقلی مردی که لب نداشت" از جمله آنهاست.

این نمایش با بازی یک کودک افغانی به کارگردانی حمید پورآذری از مدت‌ها پیش برای اجرا آماده شده، اما به گفته کارگردان هنوز مکانی مناسب برای اجرای آن مشخص نشده است.