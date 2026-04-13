خرید ۱۰۰۰ تن کلزا در شهرستان دهلران

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار هزار و ۱۹۰هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت کلزا است.

وی با اشاره به آغاز برداشت محصول کلزا در این شهرستان افزود: پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت هفت هزار تن کلزا برداشت شود.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به آغاز برداشت کلزا در سطح ۵۰۰هکتار از اراضی شهرستان گفت: تا کنون از این سطح،یک هزار تن کلزا برداشت و تحویل مراکز خرید شده است.

یگانه به خسارات تگرگ و سیلاب به مزارع کلزای شهرستان هم اشاره و افزود: این امر موجب خساراتی به سطح زیرکشت و کاهش برداشت خواهد شد.

وی از آمادگی سه مرکز خرید کلزا در این شهرستان در بخش های مرکزی،موسیان و دشت عباس خبرداد و افزود:به همت جهاد کشاورزی خرید کلزا با نرخ تضمینی و بدون هیچ مشکل در شهرستان در دست اقدام است.