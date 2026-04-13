۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

پخت ۴ هزار قرص نان توسط موکب مسجد جامع پایین شهر در تجمعات شبانه

بیرجند- مسئول هیئت مسجد جامع پایین شهر بیرجند گفت: موکب نانوایی ما فعال است و هر شب حدود ۴ هزار قرص نان نذری پخت کرده و بین مردم در تجمعات شبانه توزیع می کنیم.

محمد بیابانگرد در گفت و گو با مهر اظهارکرد: هیئت مسجد جامع پایین شهر بیرجند از همان روزهای ابتدایی جنگ و برپایی تجمعات شبانه مردم موکبی در میدان اجتماعات شهید رئیسی برپا کرده است.

مسئول هیئت مسجد جامع پایین شهر بیرجند بیان کرد: در این موکب نانوایی ما فعال است و هر شب حدود ۴ هزار قرص نان نذری پخت کرده و بین مردم توزیع می کنیم.

بیابانگرد با اشاره به اینکه هر شب چای، دمنوش زعفران و دارچین نیز آماده می‌کنیم، گفت: در مجموع هر شب حدود ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر آب برای دم کردن پای و دمنوش استفاده می کنیم تا از مردمی که در میدان حضور دارند پذیرایی کنیم.

وی تأکید کرد: از ابتدای جنگ حتی یک شب ولو شب عید نوروز نیز فعالیت موکب ما تعطیل نشده است و تا زمانی که نیاز باشد نیز فعالیت موکب ما ادامه خواهد داشت.

مسئول هیئت مسجد جامع پایین شهر بیرجند بیان کرد: تمام فعالیت های‌ما به صورت مردمی است و البته برخی دیگر از هیئت ها نیز در حد توان با هدیه دادن آرد و زعفران و.. در خدمت رسانی به مردم به ما کمک می‌کنند.

بیابانگرد یادآور شد: بخش های دولتی نیز در حد تسهیل گری برای تهیه آرد به ما کمک می‌کنند و ۹۹ درصد دیگر کارها به صورت هیئتی و مردمی پیگیری می شود.

وی گفت: در هیئت ما خانم ها نیز بسیار فعال هستند و گل سر و گیره و.. تولید کرده و در تجمعات شبانه بین کودکان توزیع می کنند تا به نوعی از این سربازان کوچک وطن تشکر و قدردانی کرده باشند.

مسئول هیئت مسجد جامع پایین شهر بیرجند بیان کرد: امید آنکه همه ما بتوانیم در حد توان خود در دفاع از کشور و ایجاد شور در تجماعات شبانه مردم نقش آفرین باشیم.

