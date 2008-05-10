یاوری می داند چگونه قطبی را شکست دهد/ مانع قهرمانی پرسپولیس می شویم

رسول فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمش برابر پرسپولیس گفت: دیدار سختی را برابر پرسپولیس پیش رو داریم اما با توجه به برتری های فنی و روانی که نسبت به حریف خود داریم، آنها را در ورزشگاه آزادی به زانو در می آوریم و با دست پر به شیراز بر می گردیم.

وی ادامه داد: اگر پرسپولیس مهره دارد، ما شاه مهره هایی داریم که از نظر روحی، روانی، آمادگی جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی از میزبان خود سرتر هستند و اگر آنها تماشاگر دارند ما هم به خدا توکل کرده ایم. همچنین یاوری هم که از نظر فنی استاد قطبی است، برای این دیدار برنامه ای دارد که تاکنون آن را ارائه نداده و می داند چگونه این مربی و تیمش را در تهران شکست دهد.

مدیرعامل باشگاه برق شیراز با بیان اینکه به تیم و هواداران پرسپولیس علاقه زیادی دارد، تاکید کرد: از هواداران پرسپولیس می خواهم به ورزشگاه نیایند زیرا مطمئنا در پایان بازی با ناراحتی به خانه باز می گردند و ما هم تحمل دیدن ناراحتی آنها را نداریم.

وی با بیان اینکه برق شیراز در این مدت و خصوصا دیدار با سپاهان که شکست را با تساوی عوض کرد، غیر ممکن ها را ممکن کرده است، اضافه کرد: تیم ما در چند بازی اخیر شکست نخورده است و هرگز نمی خواهیم در این دیدار هم بازنده باشیم به همین دلیل با تمام توان به میدان می رویم تا نتیجه درخشانی را برابر پرسپولیس بدست آوریم.

فلاح در پایان گفت: برای ما فرقی نمی کند سپاهان، پرسپولیس و یا صباباتری قهرمان شوند. ما برای موفقیت خودمان، کسب جایگاه بهتر در جدول رده بندی و شادی دل هواداران و مردم شیراز به میدان می رویم و می خواهیم در این دیدار ضمن ارائه بازی قابل قبول و زیبا شایستگی های خود را ثابت کنیم و هرگز به این موضوع فکر نمی کنیم که نتیجه این دیدار چه تاثیری در لیگ دارد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و برق شیراز در چارچوب هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، جام خلیج فارس، ساعت 16:15 فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.