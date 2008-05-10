از جابجایی قدرت در کاخ کرملین تا طوفان کشنده نرگس با 100 هزار قربانی

- رئیس اتحادیه آفریقا کشورهای این قاره را به اعزام بیشتر نیرو به سومالی برای تقویت توان این اتحادیه در این کشور فراخواند. جنگ داخلی در منطقه "امیسوم" سومالی که از سال 1991 میلادی آغاز شده، تاکنون هزاران کشته و زخمی برجا گذاشته است. هشت هزار نیروی اتحادیه آفریقا از مارس سال 2007 میلادی تاکنون در این منطقه از سومالی مستقر شده اند. اوگاندا با یکهزار و 650 سرباز بیشترین میزان نیروی اعزامی به سومالی را به خود اختصاص داده است.

- درگیری ها در شهرک صدر از پایان ماه مارس گذشته تاکنون بین نظامیان آمریکایی و عراقی با نیروهای جیش المهدی آغاز شده و در این حملات که در هفته گذشته نیز ادامه داشت، صدها نفر جان خود را از دست داده اند.

- با شکست حزب حاکم انگلیس در انتخابات محلی و شوراهای شهر این کشور، شهرداری پایتخت انگلیس پس از چندین سال به محافظه کارها رسید. بر همین اساس،"بوریس جانسونگ" نامزد حزب محافظه کار انگلیس با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن که روز پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزار شد، موفق شد رقیب خود "کن لیوینگستون" از حزب کارگر را شکست دهد و برای چهار سال پست مهم شهرداری لندن را برای حزب خود به ارمغان آورد. حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی نیز که همزمان با انتخابات شهرداری لندن برگزار شد، نتیجه را به رقیب محافظه کار خود واگذار کرد و تعداد قابل توجهی از کرسیها در شوراهای محلی را از دست داد. این شکست در پی کاهش چشمگیر محبوبیت حزب حاکم به رهبری "گوردون براون" حاصل شده است.

- وزیر امور خارجه ارمنستان از علاقه مندی کشورش برای ازسرگیری روابط با ترکیه که از سال 1993 قطع شده است، خبر داد.

- آخرین انتخابات درون حزبی حزب دموکرات آمریکا که در ایالتهای ایندیانا و کارولینای شمالی برگزار شد؛ با پیروزی باراک اوباما در کارولینای شمالی به پایان رسید.

- مقامات روسیه از امضای قرارداد همکاری هسته ای غیرنظامی بین مسکو و واشنگتن در آخرین روز دوره ریاست جمهوری "ولادیمیر پوتین" خبر دادند.

- "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در پانزدهیمن سفر خود به منطقه خاورمیانه با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار و درباره تحولات منطقه گفتگو کرد.

- یکی از فرماندهان نظامی روسیه هفته گذشته از پرتاب آزمایشی 9 موشک بالستیک در سال جاری میلادی خبر داد. به گفته وی، روسیه هر ساله به طور متوسط سه سیستم متحرک و سه یا چهار سیستم موشک بالستیک ثابت Topol-M را فعال می کند و SMF سطح آزمایشهای موشکهای بالستیک قاره پیمای خود را پس از سال 2009 دو برابر خواهد کرد.

پیش از این نیز یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی روسیه از آزمایش یک سیستم پدافند هوایی جدید با نام" S-400 Triumf " در آگوست سال 2008 خبر داده بود.

- تنشها بین روسیه و گرجستان در هفته گذشته به سبب تصمیم ماه گذشته مسکو مبنی بر افزایش سطح روابط با آبخازیا و همچنین منطقه جدایی طلب "اوستیا" افزایش یافته است. در این راستا، نیروهای امنیتی آبخازیا که تحت حمایت روسیه قرار دارد، از سرنگون کردن یک فروند دیگر از هواپیماهای شناسایی گرجستان، در این منطقه خبر دادند.

- رئیس جمهوری ترکیه در سفر به مقدونیه از پیوستن این کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) حمایت کرد.

- پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای بر لزوم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران برای حل موضوع هسته ای کشورمان تاکید کردند. آمریکا، روسیه ، چین، انگلیس و فرانسه در بیانیه مشترک خود که در پایان نشست دو هفته ‌ای ‪ ۱۰۶‬کشور عضو پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته ‌ای (ان.پی.تی) صادر کردند، اعلام کردند که صادقانه از بسته تجدید نظرشده مشوقهای اقتصادی برای ایران حمایت می‌ کنند.

پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان قصد دارند بسته پیشنهادی جدید را به زودی به ایران ارائه دهند و هدف از آن این است که ایران در ازای این مشوقها، برنامه غنی ‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد؛ این در حالی است که تهران تاکید کرده است هرگز از حقوق هسته ای خود از جمله غنی سازی اورانیوم چشم پوشی نخواهد کرد. پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان، جمعه 13 اردیبهشت، در نشستی در لندن در سطح وزیران امورخارجه درباره موضوع هسته ای ایران بحث و تبادل نظر کردند.

- امارات متحده عربی در تازه ترین تحرک خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، از مصر برای تایید ادعاهای واهی خود درباره جزایر سه گانه ایرانی کمک گرفت و قاهره از طرح این ادعا در شورای امنیت حمایت کرد. رئیس پارلمان امارات در شهر قاهره - پایتخت مصر- طبق عادت غلط شیوخ اماراتی با اشغالی خواندن جزایر سه گانه از سوی ایران! اعلام کرد که کشورش از ایران خواهد خواست تا رجوع به دادگاه لاهه را برای حل و فصل کشمکش درباره جزایر سه گانه( ایرانی) بپذیرد.

عبدالعزیز الغریر بعد از نشست خود با احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر به خبرنگاران گفت : "میان مصر و امارات درباره ضرورت این مسئله توافق نظر وجود دارد که امارات به دادگاه لاهه رجوع کند و برادران در مصر و به ویژه وزیر امور خارجه اعتقاد دارند که لازم است گامهای قانونی از جمله طرح موضوع در شورای امنیت درحال حاضر دنبال شود."

- پس از گذشت پنج روز از طوفان مرگبار "نرگس" که در روزهای اول هفته گذشته سرزمین میانمار را در حرکتی غافلگیرکننده درنوردید، هزاران نفر همچنان در زیر آوارخانه ها باقی مانده اند و میلیون ها نفر دیگر بی سر پناه و بی خانمان به سر می برند.

این درحالی است که دولت نظامی میانمار نیز که خود را از جهان جدا کرده، به درخواست جامعه بین المللی برای ارسال کمک های بشردوستانه پاسخ مناسبی نداده است و احتمال افزایش کشته های این توفان به بیش از یکصد هزار نفر وجود دارد.

- تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت، با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد که آن را توطئه ای آشکار با هدایت آمریکا و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت قلمداد کردند و همزمان افزایش مشکلات اقتصادی مردم، سبب اعتراضات گسترده علیه دولت غربگرای سنیوره شد؛ این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه گذشته 18 اردیبهشت در بیروت شده است.

شمار تلفات انسانی درگیریهای اخیر در لبنان تاکنون به حدود 20 نفر رسیده است.

- اتحادیه آفریقا دولت زیمبابوه را به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به صورت آزاد و شفاف فراخواند. کشور زیمبابوه در حال حاضر از یک بحران بسیار شدید در حال عبور است که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 مارس تاکنون در این کشور جریان دارد. براساس دور اول انتخابات، رهبر مخالفان با 47.9 درصد و "رابرت موگابه" رئیس جمهوری زیمبابوه 43.2 درصد کسب کرد.

- در مراسم تحلیف در کاخ کرملین و سوگند به قانون اساسی روسیه ، دیمیتری مدودوف ‪ ۴۳‬ساله رسما به عنوان سومین رئیس جمهور روسیه کار خود را آغاز کرد. پس از مراسم تحلیف ‪ ۲۱‬گلوله توپ در محوطه کاخ کرملین به نشانه آغاز کار رئیس جمهوری جدید روسیه شلیک شد.

یک روز پس از انتصاب مدودوف، رئیس جمهوری سابق روسیه و با تصویب مجلس این کشور(دوما) به عنوان نخست وزیر جدید برگزیده شد. پوتین در اولین سخنرانی خود پس از تصدی نخست وزیری روسیه، بر کاهش تورم به زیر 10 درصد، کاهش مالیاتها در بخش نفتی، آزادی شرکتها، توسعه سرمایه گذاری در خارج کشور و مبارزه با سیگار و مشروبات الکلی تاکید کرد.

- مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از پیشرفت های خوبی در راست آزمایی فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران خبر داد. "محمد البرادعی" همچنین به آمریکا اعلام کرده که اگر خواهان پیشرفت در حل موضوع هسته ای ایران است باید انعطاف بیشتری را در برابر تهران نشان دهد.

- رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ مسکو به مناسبت سالگرد پیروزی در سال 1945 میلادی در جنگ جهانی دوم برگزار و برای اولین بار پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروری تجهیزات و جنگ افزارهای سنگین روسیه خودنمایی کردند.

- اسکادرانی جدید از جنگنده های اف-16 آمریکا وارد پایگاه اینجرلیک ترکیه شدند. گفته می ‌شود این جنگنده ها برای انجام پروازهای آموزشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ورود جنگنده‌ های آمریکایی به پایگاه اینجرلیک ترکیه براساس قرارداد همکاری‌های دفاعی ترکیه و آمریکا صورت گرفته است . آخرین بار در ژانویه سال ‪ ۲۰۰۷‬میلادی، خلبانان آمریکایی در پایگاه اینجرلیک پرواز آموزشی انجام داده بودند.

بر اساس قرارداد همکاریهای دفاعی که اوایل دهه ‪ ۱۹۸۰‬بین ترکیه و آمریکا به امضا رسید؛ جنگنده‌ های آمریکایی در پایگاه اینجرلیک مستقر شدند. گفته می ‌شود هواپیماهای آمریکایی در سالهای اخیر، پروازهای خود به سمت عراق را عموما از پایگاه اینجرلیک ترکیه انجام داده اند.

- قانونگذاران ژاپن، قانون استفاده ارتش این کشور از فضا را به تصوب رساندند. با این تصمیم، ژاپن با تغییر سیاستهای پیشین خود در محدودیت توسعه‌ فضایی برای استفاده صلح آمیز، راه‌ را برای قانونی که اجازه استفاده نظامی از فضا را می‌دهد، هموار کرد. این اقدام در خلال دیدار "هوجین تائو" رئیس جمهور چین از ژاپن که با هدف ارتقای روابط دو جانبه انجام شد، صورت گرفت.

- در تازه ترین دور از تنشهای میان کرملین و کاخ سفید، مسکو دو وابسته نظامی آمریکا را از روسیه اخراج کرد. این اقدام روسیه، در ادامه اقدامات مشابه دو کشور در اخراج دیپلماتها و مقامهای یکدیگر انجام گرفته است. آمریکا در ماه نوامبر و سپس در ما آوریل دو دیپلمات روسی را از واشنگتن اخراج کرده بود.

- دولت جدید ایتالیا به رهبری سیلویو برلوسکنی، در حضور رئیس جمهور این کشور سوگند خورد. نخست وزیر ایتالیا دولت جدید خود را به دنبال درخواست رسمی رئیس ‌جمهور کشورش از وی برای تشکیل شصت‌ ودومین دولت ایتالیا معرفی کرد و اعضای کابینه برلوسکنی در حضور "جورجیو ناپولیتانو" سوگند خوردند.

سیلویو برلوسکنی نخست وزیر جدید ایتالیا و کابینه ‌اش پس از ادای سوگند از سوی پارلمان تایید شدند. در کابینه‌ جدید ایتالیا، جوییلیو ترمونتی" متحد قدیمی برلوسکنی، وزیر اقتصاد و"فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه است. هر دوی این افراد در دولتهای پیشین برلوسکنی، سمت هایی را برعهده داشتند.

از 21 وزیر جدید دولت ایتالیا، هشت نفر از حزب اتحادیه‌ شمالی و ائتلاف ملی هستند. در این کابینه چهار زن نیز حضور دارند. برلوسکنی پیش از این گفته بود برای مقابله با مشکلات پیش روی ایتالیا برای تشکیل دولت بسیارعجله دارد.