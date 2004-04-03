شماري از نمايندگان مجلس انگليس خواستار زير فشار قرار دادن رژيم صهيونيستي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، اين نمايندگان به دولت توني بلر نخست وزير انگليس هشداردادند كه سخنراني هاي متعدد وي درباره مبارزه با تروريسم تا زماني كه اقدامات تضميني براي وادار كردن اسراييل به توقف سياست هاي غير قانوني اش نكند، كافي نخواهد بود.

جان اوستن و ريچارد باردن نمايندگان حزب كارگر (حزب حاكم) و روبرت جكسون و كريستين بلانت از حزب محافظه كار و كلن بريد از حزب دمكراتيك ليبرال ، پيامدهاي خطرناك سياست هاي تل آويو در محاصره و بستن مناطق فلسطيني و تخريب منازل آنها از هنگام انتفاضه دوم در سپتامبر 2000 را بررسي كردند.

اين نمايندگان ناتواني جامعه بين الملل در مقابله با سياست هاي غير انساني اسراييل و اينكه تاثير خود را تا حد زيادي از دست داده مورد سوال قرار دادند.

اين نمايندگان در نامه اي براي روزنامه گاردين اعلام كردند كه ترور شيخ احمد ياسين رهبر و بنيانگذار حماس در 22 مارس گذشته(سوم فروردين 83) در هماهنگي با طرح آريل شارون نخست وزير اسراييل براي آرام كردن نوار غزه پيش از عقب نشيني از آن صورت گرفت زيرا شارون به اجراي ترورهاي ديگري بر ضد فعالان فلسطيني تهديد كرد.

بلانت نماينده انگليسي هفته گذشته از توني بلر نخست وزير انگليس به خاطر سكوت لندن نسبت به سياست هاي غير انساني و مغاير قوانين بين الملل آريل شارون نخست وزير اسراييل بر ضد مردم فلسطين سوال كردند و خواستار اعمال مجازات اقتصادي بر ضد تل آويو شدند.

اين نماينده انگليسي كه افسر سابق ارتش انگليس و عضو كميته امور دفاعي وابسته به مجلس عوام است از شخصيت هاي جديدي است كه تا حدودي از حقوق فلسطينيان در مجلس عوام حمايت مي كند اما چهار همكار ديگرش يد طولايي در دفاع از مسائل عربي دارند، بردن ديگر نماينده انگليسي رياست هيات پارلماني همبستگي انگليس با فلسطينيان را بر عهده دارد.

