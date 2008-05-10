۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۰

برنامه های سواد آموزی در کشور با محوریت برنامه چهارم توسعه انجام می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر ارزیابی استانهای نهضت سوادآموزی کشور گفت: تمامی برنامه های سواد آموزی در کشور با محوریت برنامه چهارم توسعه انجام می شود.

ولی الله سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه سواد آموزی در کشور به طور هماهنگ و متعادل با برنامه چهارم توسعه و سایر برنامه های کشوری پیش می رود.

وی بیان کرد: ارزیابی استانهای کشور بصورت سالانه و بر اساس 16 شاخص در زمینه مشارکت جویی، توسعه کلاسهای مقدماتی و پوشش تحصیلی 10 تا 29 سال انجام می شود .

سالاری عنوان کرد: در ارزیابی که بین استانهای جنوبی کشور انجام شد، کهگیلویه و بویراحمد به مقام سوم رسید.

وی افزود: تحولات سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد از سال 57 تاکنون حدود 51 درصد پیشرفت دارد.

هم اکنون 24 هزار 121 سوادآموز استان در 2 هزار 789 کلاس در حال سوادآموزی هستند.

