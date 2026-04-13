  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

استمرار تجمعات شبانه همزمان با شب شهادت امام صادق (ع)

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همزمان با ایام شهادت امام صادق (ع) از تمامی دسته‌های عزاداری، هیئات مذهبی و مردم دعوت می‌کند تا در تجمعات امشب و فردا شب حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همزمان با ایام شهادت امام صادق (ع) در اطلاعیه‌ای از تمامی دسته‌های عزاداری، هیئات مذهبی و مردم سلحشور ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در تجمعات امشب و فرداشب طبق برنامه از ساعت ۲۰ در میادین مرکزی شهرها، مساجد و بقاع متبرکه با توسل به‌ آن امام همام حضور یابند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نسبت مذهب جعفری و تاثیر عمیق اندیشه‌های ناب شیعی در حدوث و بقاء انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است، اکنون نیز و در بستر تحولات کنونی کشور و انقلاب و در روزهای سرنوشت‌ساز و تاریخ‌ساز منطقه غرب آسیا و همزمان با ایام شهادت رییس مذهب شیعه امام جعفر صادق (علیه السلام)، خوانش مشابهت‌های چالش‌های کنونی امت اسلام با ایام حیات اجتماعی بنیانگذار مکتب فقهی شیعه و استفاده از درس‌های آن امام عزیز و تلاش برای تجلی عملی میراث ایشان در عرصه عمومی ضروری است.

شهادت امام صادق (علیه السلام) نقطه عطفِ تداوم گفتمان «تشکیلات سازی فقه بنیان و صبر فعال» در برابر ساختارهای ظلم و ستم و سلطه زمانه و تأسیس شبکه‌های اجتماعی مستحکم برای حفظ و تقویت هویت شیعی در شرایط پرچالش عصر اموی بود و این رویکرد راهگشا، امروز در قالب حلقه‌ها و کانون‌ها و نهادهای مردمی و هیئات مذهبی قابل پیگیری است که در پیام اخیر رهبر انقلاب نیز به این سه گانه مردمی مهم اشاره کردند و این مجموعه‌های مردمی در طول تاریخ انقلاب اسلامی به کانون‌های خودجوش سازماندهی اجتماعی برای ایفای نقش در عرصه عمومی و پاسخ به نیازهای زمانی تبدیل شدند که تا جنگ اخیر نیز استمرار و تداوم یافته است.

در منظومه فکری شیعه، «شهادت» انتخاب عاشقانه و کنش سیاسی-معنوی آگاهانه و تاجرانه قرآنی است که بنیان‌های مشروعیت تفکر ماتریالیستی را به چالش می‌کشد و در جلوه اجتماعی خود به «فرهنگ مقاومت فعال» تبدیل و نظامی از معانی، مبادی، مبانی، نمادها، نهادها، کنش‌ها و واکنشهای جمعی را در برابر زور ایجاد می‌کند و تاب‌آوری تولید می‌کند و به مبارزه در اشکال گوناگون فکری، اجتماعی، سیاسی سامان می‌بخشد. مقاومت امروز ایران و ساحات منطقه، ادامه منطقی و نهادی شده‌ی همان فرهنگ شهادت است که از کربلا تا امروز، با محوریت عدالت‌خواهی و نفی ظلم تداوم یافته است و با بیان و بنان امام صادق به ما منتقل شده است.

با توجه به تقارن این ایام با ایام شهادت امام صادق (ع)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی دسته‌های عزاداری، هیئات مذهبی و مردم سلحشور ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در تجمعات امشب و فرداشب طبق برنامه از ساعت ۲۰ در میادین مرکزی شهرها، مساجد و بقاع متبرکه با توسل به‌ آن امام همام حضور یابند و با نمادها و مراسم‌های عزاداری، پیوندهای تاریخی و گفتمانی و هویتی سنت مقاومتی تشیع و مسئولیت‌های کنونی جامعه را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6800040
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها