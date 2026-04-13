به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در کارگروه سازگاری با کم‌آبی با اشاره به بارندگی‌های مناسب اخیر در استان اظهار کرد: این بارش‌ها موجب تقویت منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی شده است، اما در شرایط فعلی، مدیریت مصرف آب همچنان یک ضرورت جدی به شمار می‌رود.

وی افزود: مدیریت مصرف آب باید با فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود دنبال شود تا از بروز کمبود آب و تداوم خشکسالی‌های پی‌درپی جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش مراکز علمی تصریح کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه‌ها باید طرح‌های کاربردی خود را برای توسعه کشت محصولات کم‌آب ارائه دهند.

هاشمی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت مصرف آب هستند و در مواردی که مصرف بالا و غیرضروری وجود دارد، باید نسبت به قطع یا محدودسازی آن اقدام شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: لازم است برای آبیاری ۱۰۰ درصد فضای سبز از منابع آب غیرشرب استفاده شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر تسریع در تکمیل طرح‌های آبی گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه آب، به‌ویژه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا در فصل تابستان با تنش آبی مواجه نشویم.

هاشمی در پایان با اشاره به پروژه انتقال آب از دشت‌های اطراف بیرجند افزود: پیگیری این طرح و همچنین اجرای مصوبات سفرهای استانی باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.