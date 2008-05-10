80 درصد راههای ارتباطی بخش مرکزی چالوس نیازمند بازسازی است

علی ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه ویژه نهادهای ذیربط برای مرمت و بهسازی راههای روستایی این بخش الزامی است.

وی اظهار داشت: فرسودگی و از بین رفتن آسفالت، کم عرض بودن، نداشتن شانه خاکی و علائم را جمله نیازهای راههای ارتباطی این بخش است.

وی خاطر نشان کرد: در کمیته برنامه ریزی شهرستان باید اعتبارات ویژه ای برای بهسازی راههای روستایی این بخش در نظر گرفته شود.

ردایی به اعتبار مورد نیاز برای مرمت و بازسازی راههای ارتباطی بخش مرکزی اشاره نکرد.

بخشدار مرکزی چالوس بیان داشت: توسعه راهها از جمله شاخص های توسعه به شمار می آید که باید تدابیر ویژه ای در این زمینه اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: به دلیل جاذبه های طبیعی منحصر به فرد منطقه سالانه گردشگران زیادی به بخش مرکزی چالوس سفر می کنند.

بخش مرکزی چالوس، 47 روستا و 30 هزار نفر جمعیت دارد و بیش از 300 کیلومتر راه روستایی چالوس در بخش مرکزی قرار دارد.

