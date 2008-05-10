60 درصد دامداری های نوشهر نیاز به بازسازی دارد

عباسعلی بالی مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: افزایش بهره وری و راندمان تولید از جمله مزایای نوسازی و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی است.

وی اظهار داشت: ارائه تسهیلات مورد نیاز و طرح های جامع برای به روز شدن دامداری ها الزامی است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر روزانه هزار و 800 کیلوگرم شیر در منطقه تولید می شود که در صورت ایجاد دامداری های صنعتی این میزان افزایش خواهد یافت.

به گفته بالی مقدس، یک سکو و سه عامل جمع آوری شیر در منطقه فعالیت دارد.

مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران نوشهر، کمبود علوفه یارانه ای را از مهم ترین مشکلات فراروی اعلام کرد.

وی با اشاره به وجود دو و هزار و 300 واحد دامداری در نوشهر گفت: 48 هزار راس دام سنگین و 220 هزار راس دام سبک در نوشهر و چالوس وجود دارد.

