به گزارش خبرنگار مهر، بنیانیان با اعلام اینکه نشر سوره مهر توسط سازمان منسجمی از دفاتر وابسته به حوزه هنری پشتیبانی می شود گفت: نیروهای ما جوان و پر تلاش هستند و با خلاقیت، تلاش و نشاط کاری توانسته اند مجموعه موفقی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: ما فضایی ایجاد کرده ایم تا نویسندگانی که علاقمندند با آزادگی و فرهیختگی آثارشان را چاپ کنند به سوی حوزه متمایل شوند. در حال حاضر دو مجموعه فعال داریم که عمده کارشان جمع آوری خاطرات مبارزان قبل از انقلاب و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است. جمع آوری این خاطرات از نیروهای مخلص و انقلابی کار ارزشمندی است که یک پشتوانه معنوی هم برای تمام فعالان در سوره مهر ایجاد کرده است.

رئیس حوزه هنری افزود: کارشناسان ما روی این آثار تحقیق می کنند تا آثاری فاخر تولید شود. با توجه به مخاطبان فرهیخته ای که بین طلاب و دانشجویان داریم به این نتیجه رسیدیم که اگر محتوای این گونه آثار مفید و ارزشمند باشد و زبان روز را نیز مدنظر قرار دهد مردم به خواندن آنها علاقمند می شوند. این احساس باعث شده تا همکاران ما با شوق و ذوق خاصی اقدام به شناسایی، جمع آوری و نشر این کتابها کنند.

بنیانیان ضمن علمی خواندن روش کارهای تاریخ شفاهی گفت: برخی مباحث فرهنگی ظاهر ساده ای دارند و باطن پیچیده ای. بسیاری از شخصیتهای موثر، نویسنده نیستند و اگر دیگران خاطرات ایشان را ثبت و ضبط نکنند برای همیشه از تجربیات آنها بی بهره خواهیم بود. همکاران ما در حوزه هنری با تحقیق و پژوهش به این مهم دست یافته اند و آنها را در اختیار تمام نهادها و سازمانها قرار داده اند. این کار باید از حوزه خاطرات شفاهی رزمندگان و مبارزان فراتر برود. کم نیستند کسانی که در کسوت مدیریتی و هنری و ورزشی کوله بار مفیدی از تجربیات و خاطرات برای جوانان دارند. برخی جوانان فکر می کنند تکنولوژی انسان را از تجربه بی نیاز می کند اما باید دانست اصول کلی زندگی ثابت هستند و نیاز به تجربه دارند.

بنیانیان خاطرنشان کرد: کار کسانی که در عرصه ثبت خاطرات شفاهی کار می کنند این است که با پژوهش این خاطرات را تبدیل به نتایج کلی کنند. حوادث تاریخی به صورت تدریجی و آرام شکل می گیرد. بی توجهی ما به ثبت و ضبط تاریخ شفاهی حوادث تلخ آینده را سبب می شود چون اشتباهات ثبت نشده بارها در تاریخ تکرار می شود. اهمیت خاطرات شفاهی فراتر از ثبت خاطرات رزمندگان است و نهادهای مردمی و NGO ها هم باید در این مسیر کار کنند.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وعده برگزاری جشنواره مطبوعات فرهنگی هنری که سال گذشته اعلام کرد، اشاره کرد و گفت: ما روی این مسئله کار می کنیم ولی در بحث چگونگی داوری دچار مکث هستیم. متاسفانه در کشور ما در تمام زمینه ها دچار ضعف داوری هستیم. می خواهیم برنامه مدونی داشته باشیم که ضعف داوری را پوشش دهد. معمولا فضای تلخ پس از داوری، مدیران را دچار مکث می کند. داوری برای انتخاب خبرنگار موفق فقط با کمک خود خبرنگاران ممکن است و معیار انتخاب آن خیلی پیچیده است. با توجه به موقعیت حوزه هنری باید بحث را روی خبرنگار هنری متمرکز کنیم و در روابط عمومی در خصوص کارشناسی آن هماهنگی به عمل آوریم. در این زمینه نیاز به یکسری ضابطه داریم. هنوز در این بخش معیار کارشناسی تعریف نکرده ایم ولی می خواهیم عدالت رعایت شود.

وی تصریح کرد: باید دید بعد از داوری چه ارزشهایی زنده می شود و چه ارزشهایی از بین می رود. در داوری یک اثر، معلومات و شناخت شخصی داور و حاکم است که همیشه باعث نارضایتی عده ای می شود. فرهنگ ما به طور کلی از نبود سیستم ارزیابی عالمانه رنج می برد و این خود باعث تشنگی در عرصه فرهنگ می شود. یکی از دلایل مکث ما این است که خودمان یک دستگاه اجرایی هستیم و این در داوری ایجاد شبهه می کند. باید با تعامل دستگاه های دیگر این کار را انجام دهیم، البته در همه جای دنیا این وظیفه بر عهده فرهنگستانهای هنر است.

بنیانیان درباره تمرکز بخش انتشارات حوزه هنری بر نشر خاطرات رزمندگان گفت: بازتابی که چاپ و نشر این گونه کتابها برای ما داشت سبب شد تا طبیعتا روی آن جریان مانور بیشتری بدهیم، البته با منابعی که در اختیار داریم امیدواریم امسال در همه زمینه ها آثار مکتوب داشته باشیم. اگر بخواهیم حرف تازه ای بزنیم باید چند سال کار کنیم. در کشور ما در زمینه های هنری مخصوصا سینما و تئاتر کار تحقیقی کمتر انجام می شود. طبیعتا در این زمینه ضعف داریم و همه دولت را مقصر می دانند، در حالی که این هنرها باید به خودکفایی برسند.

رئیس حوزه هنری همچنین از تشکیل یک شورای انتشاراتی در حوزه هنری خبر داد و افزود: از اول امسال شورای انتشاراتی با حضور مدیران نشر راه اندازی کردیم تا به طور پیوسته امر تولید کتابهای هنری را تعقیب و بررسی کنیم. این امر باعث می شود تا آزمون و خطا در تولید کتاب به حداقل برسد. در این شورا چگونگی نشر را بررسی می کنیم تا به این نتیجه برسیم که بهترین شکل تولید یک اثر چیست.

وی تصریح کرد: از امسال برای حوزه های استان سهمیه ای تعیین کردیم تا آثار هنرمندانشان را بفرستند تا آنها را منتشر کنیم. در کنار آن اقدام به ترجمه کتابها به زبان انگلیسی و عربی و توزیع آنها در خارج از کشور کردیم. این برای اولین بار بود که جنگ از زبان رزمندگان ایرانی به دست خوانندگان خارجی رسید. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم این آثار را به زبان عربی در کشورهای همسایه توزیع کنیم.