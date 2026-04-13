۳ عامل شکست محاسبات دشمن؛ انتخابات باعث دودستگی در جامعه نشود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اداری استان لرستان با حضور حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی عصر دوشنبه برگزار شد.

در آغاز این نشست، حجت‌الاسلام شاهرخی ضمن تلاوت آیاتی از قرآن کریم با اشاره به آیه ۶۲ سوره نور اظهار داشت: خدای متعال در این آیه می‌فرماید مؤمنانی که به خدا و رسول ایمان دارند، در امور مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی صحنه را ترک نمی‌کنند و اگر بنا باشد به‌علتی غایب باشند، تنها با اجازه رسول خدا این کار را انجام می‌دهند. ترک صحنه در مسائل جامع، چه شخص بداند و چه نداند، همراهی با دشمن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به حوادث و تحولات اخیر گفت: در این مدت کوتاه، چه در جنگ ۱۲ روزه، چه در اتفاقات دی‌ماه و چه در جنگ رمضان، ما با یک «امر جامع» مواجه بودیم. ترک صحنه در چنین شرایطی، زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمن است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان افزود: خداوند را شاکریم که در حوزه‌های مختلف نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کشور و استان ما با تلاش خدمتگزاران در سه قوه و مدیران استان، با قدرت و هم‌افزایی اداره شد.

وی اضافه کرد: در حالی که امروز تنها تصور بسته شدن چهل روزه تنگه هرمز موجب التهاب در برخی کشورها شده، ملت ما ۴۷ سال با شرایط بسیار سخت‌تر روبه‌رو بوده و ایستاده است.

امام جمعه خرم‌آباد ضمن تقدیر از همه خدمتگزاران اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها در این دوران، حجم وظایفشان چند برابر شد و این تلاش‌ها قابل قدردانی است. در نماز جمعه نیز از این سازمان‌ها نام بردم و از زحمات آنان تشکر کردم.

وی با اشاره به سابقه تاریخی مداخلات بیگانگان در ایران گفت: طبق اعتراف رئیس وقت سازمان سیا، آنان اقداماتی انجام داده بودند و تصور می‌کردند برای همیشه در ایران می‌مانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد افزود: اما سه عامل مشارکت اجتماعی مردم، آموزه‌های اسلامی و فرهنگ انقلابی شیعه و نقش روحانیت در قالب ولایت فقیه باعث شکست محاسبات آنان شد؛ امروز نیز این سه عامل همچنان سد محکمی در برابر برنامه‌های دشمن است.

شاهرخی تأکید کرد: برنامه دشمن این است که مردم را از اسلام، مسجد، محراب، روحانیت و ولی‌فقیه جدا کند؛ اما با همدلی و انسجام موجود، موفق نشده‌اند و موفق هم نخواهند شد.

وی با اشاره به انتخابات پیشِ‌رو در ۱۱ اردیبهشت تصریح کرد: انتخابات باید به گونه‌ای برگزار شود که باعث اختلاف و دودستگی در جامعه نشود. لازم است جلسات با این نگاه که اتحاد مردم حفظ شود، برگزار گردد تا برخی نگرش‌ها یا سلایق موجب شکاف اجتماعی نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد ادامه داد: وظیفه خود می‌دانم از تلاش استاندار سخت‌کوش لرستان، نیروهای مسلح شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی وامنیتی، بسیج، عشایر و همچنین مراکز دینی، فرهنگی، مذهبی و تبلیغی که شبانه‌روزی تلاش می‌کنند، تقدیر و تشکر کنم.

شاهرخی در بخش پایانی سخنان خود با بیان حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: بدترین مردم کسی است که مردم از زبان او بترسند. بدتر از او کسی است که آخرت خود را برای به‌دست آوردن دنیا تباه کند. و از این بدتر آن‌که آخرت خود را به‌خاطر آباد کردن دنیای دیگران تخریب نماید.

وی با اشاره به فضای تبلیغات انتخاباتی هشدار داد: کسانی که در عرصه تبلیغات، معرفی خود یا دیگران فعالیت می‌کنند ، چه داوطلبان و چه اطرافیان آنان ، مراقب باشند که آخرت خود را برای دنیای خود یا بدتر از آن، برای دنیای دیگران از بین نبرند.