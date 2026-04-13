به گزارش خبرگزاری مهر، خیابان شهدای قم به نام «شهید امام خامنه‌ای» تغییر کرد، این خیابان به عنوان هسته مرکزی قم و محل استقرار دفتر رهبری و دفاتر علما، همواره یکی از مهم‌ترین نقاط شهر بوده است.



نزدیکی این خیابان به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، رفت‌وآمد گسترده زائران را به آن گره زده و اهمیت آن را دوچندان کرده است.



صفاییه مسیر اصلی راهپیمایی‌ها و تجمعات مناسبتی در قم است و نقش محوری در رویدادهای شهری دارد.



با توجه به همین جایگاه ویژه، با ۱۱ رأی موافق، یازده عضو حاضر در جلسه شورا شهر قم، نام این خیابان به «شهید امام خامنه‌ای» تغییر یافت.



پیش از این بزرگراه حدفاصل میدان ۷۲تن تا میدان شهرقائم نیز به نام رهبر شهید و عزیزمان نامگذاری شده بود.