۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۵

عراقچی :

اهتمام ایران بر صیانت از صلح و ثبات با همکاری همه کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان روز دوشنبه طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای عمانی را در جریان تحولات مرتبط با آتش‌بس و مذاکرات بین ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ در منطقه قرار داد.

عراقچی ضمن تشکر از مواضع مسئولانه و اصولی عمان در قبال تحولات منطقه‌ به‌ویژه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به صیانت از صلح و ثبات منطقه با همکاری و مشارکت‌ همه کشورهای منطقه و به دور از مداخلات مخرب آمریکا تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سلطنت عمان با استقبال از رویکرد مسئولانه ایران در پذیرش تداوم آتش‌بس و ورود به روند دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد که هرجه سریع‌تر صلح و ثبات به منطقه بازگردد.

    • فرامرز انوشه پور IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      بعید به نظر میرسد دیگر صلح و ثبات به منطقه خاورمیانه و خصوصا حوزه کشورهای خلیج فارس برگردد
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ولی اما جنگ 12 روزه ثابت کرده است و نشان داده است که ترامپ به دنبال توافق با ایران نیست. ولی اما ناآرامی های دی ماه سال 1404 ثابت کرده است و نشان داده است که ترامپ به دنبال توافق با ایران نیست ولی اما جنگ 40 روزه ثابت کرده است و نشان داده است که ترامپ به دنبال توافق با ایران نیست.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا جنایتکار حتی یک بند از توافق هسته ای برجام سال 1394 را عمل و اجرا نکرد آمریکا نباید سلاح هسته ای داشته باشد. آمریکا نباید به کشورهای دیگر حمله کند. آمریکا نباید مقامات کشورها را بدزد. آمریکا نباید جنایت کاری کند که همه این کارها را می کند و با پررویی هر چه تمام تر خود را آقای جهان هم می داند وقتی مارو خلع سلاح میخوان. دیگه مذاکره معنی ندارد نتیجه از قبل معلومه

