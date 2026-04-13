  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۰

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، دوشنبه‌شب به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه پس از اعلام آتش‌بس و متعاقبا مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد، نسبت به پیامدهای خطرناک اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز برای صلح و امنیت منطقه و جهان، هشدار داد.

وزیر امور خارجه روسیه نیز با تاکید بر موضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار جدیت آمریکا در پیشبرد روند دیپلماتیک برای اعاده صلح و امنیت در منطقه شد.

وزرای امور خارجه ایران و روسیه همچنین بر تداوم رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

کد مطلب 6800487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها