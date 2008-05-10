عملیات اجرایی میدان گازی پارس شمالی مهر ماه آغاز می شود

دکتر سید عبدالجلیل رضوی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در حال حاضر حصار کشی و مهار اراضی میدان گازی یاد شده آغاز و برای طرح جامع آن نیز مشاور گرفته شده است.

وی اظهار داشت : قرارداد 16 میلیارد دلاری فیمابین ایران و مالزی جهت توسعه میدان پارس شمالی به امضاء رسیده و به زودی اراضی منطقه جهت شروع ساخت پالایشگاه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در خصوص طولانی شدن عملیات آغاز میدان گازی یاد شده که قرار بود در فروردین سال جاری آغاز شود، گفت: تصمیم بر این شد که ابتدا پروژه های عمرانی این میدان شروع شود و پس از این که آثار عمرانی آن نمود پیدا کرد عملیات اجرایی و کلنگزنی آن آغاز شود.

رضوی بیان داشت: با توجه به تجربیاتی که در میدان گازی پارس جنوبی کسب کرده ایم قطعاً میدان گازی پارس شمالی بهتر از میدان گازی پارس جنوبی خواهد بود.

وی با اشاره به این که مساحت منطقه پارس شمالی ۱۶ هزار کیلومتر و در شهرستان های دیر، دشتی و تنگستان واقع شده است، افزود: میدان گازی مستقل پارس شمالی در ۵۸ کیلومتری میدان پارس جنوبی بزرگ ترین میدان گازی جهان قرار دارد.

رضوی ادامه داد: این میدان دارای حدود ۸۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است و توان تولید روزانه ۴۳۱ هزار میلیون فوت مکعب گاز را دارد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یادآور شد: وجود میدان های پارس جنوبی و شمالی در استان بوشهر ، مردم این استان رویکرد توسعه را در استانشان لمس خواهند کرد.

میدان گازی مستقل پارس شمالی در 120 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و در آبهای نیلگون خلیج فارس به عمق 0 تا 33 متر به فاصله 10 - 15 کیلومتری از ساحل واقع شده است.