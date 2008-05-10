اختصاص950 میلیون تومان به فدراسیون فوتبال / یک میلیارد برای المپیکی ها

احمد ارشدی درگفتگو با خبرنگارمهر در این مورد گفت: سازمان تربیت بدنی اواخر سال 86 در دو مرحله به ترتیب مبالغ 500 و 300 میلیون تومان به فدراسیون فوتبال اختصاص داد که مبلغ 300 میلیون تومان از مرحله دوم این تخصیص برای پرداخت بخشی ازهزینه های باقی مانده از زمان جام جهانی 2006 ازمحل اعتبارات پیش بینی نشده دولت تامین شد.

ارشدی اضافه کرد : با توجه به اینکه اعتبارات فدراسیونها همواره درماههای ابتدایی سال با تاخیرهمراه است، برای آنکه فدراسیونها درانجام ماموریت های جاری خود با مشکل مواجه نشوند ازمحل صرفه جویی سال 86 کمک هایی را به تمام فدراسیونها انجام داده ایم که فدراسیون فوتبال نیز در ابتدای سال جاری رقمی معادل 150 میلیون تومان از سوی سازمان دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال مسئولیت سنگینی درصعود تیم های ملی به جام جهانی برعهده دارد و در این راه نیاز به تدارک و پشتیبانی مناسب تیم های ملی دارد، تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی برای تحقق این هدف بزرگ حمایت های لازم را از فدراسیون فوتبال انجام خواهد داد و تاکنون همواره درحد توان به فدراسیون فوتبال کمک کرده هرچند شرایط فدراسیون فوتبال نیزبا سایرفدراسیونها به جهت درآمدزایی متفاوت است و این رشته ازپتانسیل و ظرفیت مطلوبی برای کسب درآمد برخورداراست و می تواند ازطرق جذب اسپانسر و... هزینه های جاری خود را تامین کند .

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان در ادامه از تخصیص مرحله اول اعتبارات فدراسیونهای ورزشی تا اوایل خرداد ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: تخصیص مرحله اول سازمان تربیت بدنی از سوی دولت درهفته جاری اعلام شده ولی با توجه به زمان بر بودن اجرایی شدن آن که پرداخت اعتبار به فدراسیونهای ورزشی را تا اوایل خرداد عملی می سازد کمک هایی را به فدراسونها انجام داده ایم تا اوایل خرداد ماه مرحله اول اعتبارات تخصیص سازمان تخصیص می یابد. البته سازمان تربیت بدنی با توجه به اینکه پیش بینی می کرد این اعتبارات در ماههای اول سال با کمی تاخیرهمراه باشد ، در ابتدای سال جاری از محل صرفه جویی سال 86 مبالغی را در اختیار فدراسیونها قرار داد تا برای اجرای برنامه های جاری خود با مشکل روبرو نشوند .

وی اضافه کرد : با توجه به در پیش بودن بازیهای المپیک و لزوم اجرای برنامه های آماده سازی و تدارک تیم های المپیکی، هفته گذشته از سوی حوزه معاونت ورزش قهرمانی و همگانی، به ترتیب مبالغ 800 و 200 میلیون تومان به ورزش های قهرمانی و همگانی اختصاص یافت تا بودجه اصلی این فدراسیونها اوایل خردادماه پرداخت شود.

ارشدی با اشاره به رشد اعتبارات عمرانی و جاری سازمان تربیت بدنی درسال 87 اظهار داشت : اعتبارات عمرانی سازمان امسال از 186 به 321 میلیارد تومان افزایش یافته که با رشد 73 درصدی روبرو بوده است، ضمن اینکه اعتبارات جاری سازمان نیز از 53 به 54 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته که با رشدی 3 درصدی همراه بوده است . البته سازمان از طریق سایرمنابع نظیرجذب درآمد فروش سیگار و بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم مشکلی برای تامین اعتبارات بخش ورزش کشور نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که رئیس سازمان تربیت بدنی بارها تاکید کرده اند سازمان تربیت بدنی برای حمایت از برنامه ها و فعالیت های فدراسیون های ورزشی هیچگونه دغدغه مالی ندارد، گفت: سازمان برای اعزام تیم های ورزشی به خارج ازکشورمطابق مصوبات شورای برون مرزی، خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز رشته های ورزشی و حمایت از طرح های توسعه ورزش قهرمانی و همگانی با محدودیت منابع مالی روبرو نیست و این آمادگی را دارد تا حمایت های لازم را در جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه ورزش کشور انجام دهد.