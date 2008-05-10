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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۲۸

تکذیب هرگونه تغییر در نوع و مدرک آموزشکده ها و دانشکده های فنی حرفه ای

تکذیب هرگونه تغییر در نوع و مدرک آموزشکده ها و دانشکده های فنی حرفه ای

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی هرگونه تغییر در نوع و مدرک آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای را که مورد اعتراض دانشجویان این دانشکده ها قرار گرفته است تکذیب کرد و به دانشجویان اطمینان داد که مدرک آنها بر اساس آنچه در دفترچه کنکور آمده صادر می شود.

دکتر رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد هر گونه تغییر در ساختار آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش در خصوص اعتراضاتی که در روزهای اخیر از سوی دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای صورت گرفته است، افزود: دانشجویان آموزشکده ها و یا دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش با هر عنوانی که در دفترچه کنکور همان سال وارد آموزشکده و یا دانشکده شده اند، با همان عنوان نیز فارغ التحصیل می شوند.

وی اضافه کرد: یعنی اگر مکانی که داوطلب کنکور در آن پذیرش شده با عنوان دانشکده در دفترچه راهنمای کنکور ثبت شده است به عنوان دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای و اگر با عنوان آموزشکده ثبت شده است با همین عنوان نیز فارغ التحصیل خواهد شد.

مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: همچنین تغییری نیز در عنوان رشته این دانشجویان به وجود نخواهد آمد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در ساختار آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب نرسیده است گفت: علاوه بر این هیچ طرحی نیز در رابطه با تغییر در ساختار این موسسات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نشده است.

برزویی با بیان اینکه ادامه تحصیل دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای مانند گذشته است، گفت: هیچ گونه منعی برای ادامه تحصیل این دانشجویان وجود ندارد و این دانشجویان می تواند مانند گذشته با همان مدرک در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.

وی افزود: از آنجا که هر گونه تغییر در نظام آموزش عالی منوط به تصویب در شورای گسترش و یا شورای برنامه ریزی آموزش عالی است، این شورا برای تغییر در نظام آموزش و یا ساختار آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای مصوبه نداشته لذا تغییری در نظام آموزشی دانشجویان آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای ایجاد نشده است.
کد مطلب 680078

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