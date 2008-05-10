تکذیب هرگونه تغییر در نوع و مدرک آموزشکده ها و دانشکده های فنی حرفه ای

دکتر رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد هر گونه تغییر در ساختار آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش در خصوص اعتراضاتی که در روزهای اخیر از سوی دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای صورت گرفته است، افزود: دانشجویان آموزشکده ها و یا دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش با هر عنوانی که در دفترچه کنکور همان سال وارد آموزشکده و یا دانشکده شده اند، با همان عنوان نیز فارغ التحصیل می شوند.

وی اضافه کرد: یعنی اگر مکانی که داوطلب کنکور در آن پذیرش شده با عنوان دانشکده در دفترچه راهنمای کنکور ثبت شده است به عنوان دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای و اگر با عنوان آموزشکده ثبت شده است با همین عنوان نیز فارغ التحصیل خواهد شد.

مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: همچنین تغییری نیز در عنوان رشته این دانشجویان به وجود نخواهد آمد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در ساختار آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب نرسیده است گفت: علاوه بر این هیچ طرحی نیز در رابطه با تغییر در ساختار این موسسات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نشده است.

برزویی با بیان اینکه ادامه تحصیل دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای مانند گذشته است، گفت: هیچ گونه منعی برای ادامه تحصیل این دانشجویان وجود ندارد و این دانشجویان می تواند مانند گذشته با همان مدرک در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.

وی افزود: از آنجا که هر گونه تغییر در نظام آموزش عالی منوط به تصویب در شورای گسترش و یا شورای برنامه ریزی آموزش عالی است، این شورا برای تغییر در نظام آموزش و یا ساختار آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای مصوبه نداشته لذا تغییری در نظام آموزشی دانشجویان آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای ایجاد نشده است.