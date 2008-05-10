احسان حدادی مدال طلا گرفت / جایزه 30 هزار دلاری برای پرتابگر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای سوپرگراندی پری دوحه قطر شب گذشته با حضور هشت نماینده از کشورهای ایران، قطر(دو نفر)، مجارستان، لهستان، اوکراین، عربستان و فنلاند برگزار شد.

در پایان این مسابقات احسان حدادی با رکورد 67 متر و 20 سانتی متر ضمن کسب مدال طلا جایزه 30 هزار دلاری این رقابتها را از آن خود کرد.

مالاچوسکفی از لهستان با رکورد رکورد 66 متر و 26 سانتی متر نیز عنوان دوم را از آن خود کرد. کواگو از مجارستان هم با رکورد 64 متر و 70 سانتی متر در مکان سوم ایستاد.

سوپر گراند پری قطر اولین مسابقه رسمی وبرون مرزی احسان حدادی درسال 2008 است. حدادی با ثبت این رکورد برای اولین بار درسال 2008 در تاپ لیست فدراسیون جهانی دوومیدانی قرار می گیرد.