مکانهای تاریخی استان فارس از سرویس بهداشتی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا بذرگر صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود : دراین راستا احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه در مکانهای تاریخی نقش رجب، نقش رستم، قلعه دختر فیروزآباد، سرآب دختران کازرون و سیدان در دست اجرا است.

وی تصریح کرد: در ساخت این سرویسهای بهداشتی و نمازخانه سعی شده از مرغوبترین مصالح موجود که با بافت آثار و محوطه اثر از لحاظ منظری همخوانی داشته باشد، استفاده شود .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: بهره برداری از سرویسهای بهداشتی و نمازخانه در مناطق ذکر شده طبق برنامه زمانبندی تا نیمه اول سال جاری صورت خواهد گرفت.