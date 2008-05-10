  1. استانها
  2. فارس
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۴۵

مکانهای تاریخی استان فارس از سرویس بهداشتی برخوردار می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از راه اندازی 50 واحد نماز خانه و سرویس بهداشی مناسب در مکانهای مهم و تاریخی استان در راستای اجرای یکی از مصوبات هیئت دولت به فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا بذرگر صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود : دراین راستا احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه در مکانهای تاریخی نقش رجب، نقش رستم، قلعه دختر فیروزآباد، سرآب دختران کازرون و سیدان در دست اجرا است.

وی تصریح کرد: در ساخت این سرویسهای بهداشتی و نمازخانه سعی شده از مرغوبترین مصالح موجود که با بافت آثار و محوطه اثر از لحاظ منظری همخوانی داشته باشد، استفاده شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: بهره برداری از سرویسهای بهداشتی و نمازخانه در مناطق ذکر شده طبق برنامه زمانبندی تا نیمه اول سال جاری صورت خواهد گرفت.

بذرگر همچنین ایجاد بازارچه و شهرک های صنایع دستی را ازدیگر مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان اعلام کرد و گفت: در این راستا نیز اقداماتی صورت گرفته و با همکاری دانشگاه شیراز پس از مکان یابی و مطالعات اولیه مراحل اجرایی پروژه ها در سطح استان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 680089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها