مکانهای تاریخی استان فارس از سرویس بهداشتی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا بذرگر صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود : دراین راستا احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه در مکانهای تاریخی نقش رجب، نقش رستم، قلعه دختر فیروزآباد، سرآب دختران کازرون و سیدان در دست اجرا است.
وی تصریح کرد: در ساخت این سرویسهای بهداشتی و نمازخانه سعی شده از مرغوبترین مصالح موجود که با بافت آثار و محوطه اثر از لحاظ منظری همخوانی داشته باشد، استفاده شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: بهره برداری از سرویسهای بهداشتی و نمازخانه در مناطق ذکر شده طبق برنامه زمانبندی تا نیمه اول سال جاری صورت خواهد گرفت.
بذرگر همچنین ایجاد بازارچه و شهرک های صنایع دستی را ازدیگر مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان اعلام کرد و گفت: در این راستا نیز اقداماتی صورت گرفته و با همکاری دانشگاه شیراز پس از مکان یابی و مطالعات اولیه مراحل اجرایی پروژه ها در سطح استان آغاز خواهد شد.
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