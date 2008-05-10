به گزارش خبرنگار مهر، طبق سرشماری سال 1385، 11 میلیون و 105 هزار و 545 نفر از جمعیت کل کشور در گروه سنی شش تا 14 سال قرار دارند که 10 میلیون و 599 هزار و 857 نفر آنها با سواد هستند.

براساس این گزارش، نزدیک به 5/67 درصد از کل بی سوادان این گروه سنی که حدود 341 هزار و 475 نفر هستند به ترتیب در هشت استان سیستان و بلوچستان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان غربی، اصفهان و فارس زندگی می کنند.

زنجان با سوادترین و سیستان و بلوچستان کم سوادترین استانهای ایران

این گزارش می افزاید: میزان باسوادی در گروه سنی شش تا 14 سال، حدود 95 درصد است که دامنه تغییرات آن در این گروه سنی بین استانهای مختلف کشور حدود 13 درصد می باشد که استانهای زنجان با 7/97 درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 8/83 کمترین درصد باسوادی را دارند و این موضوع از لحاظ آماری معنادار است.

به گزارش خبرنگار مهر، بدترین وضعیت سواد استانهای کشور بعد از استان سیستان و بلوچستان در کرمان با 1/93 درصد و آذربایجان غربی با 4/94 درصد وجود دارد.

همچنین آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد که ورودی بی سواد و عدم پوشش کامل کودکان واجب التعلیم در 10 سال گذشته در سطح کشور بالغ بر 6/4 درصد است.