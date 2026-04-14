به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در این دیدار با علمای شهرستان بروجرد ضمن تقدیر از جایگاه رفیع حوزه‌های علمیه بروجرد، سابقه درخشان این شهر را در استعدادیابی و پرورش علمای برجسته، مجاهدان راه خدا، ادبا، عرفاً، فقها و شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ ایران و استان لرستان «افتخاری ملی» توصیف کرد.

وی گفت: حوزه علمیه بروجرد با پیشینه ممتاز و دیرپای خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری جریان‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و جهادی در کشور داشته است و این افتخار، سرمایه ارزشمندی برای استان لرستان و ملت ایران به شمار می‌رود.

نقش بنیادین امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در ایجاد نهضت علمی و فرهنگی اسلام

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به نقش بنیادین امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در ایجاد نهضت علمی و فرهنگی اسلام، افزود: آنچه امروز در حوزه‌های علمیه و ساختار فرهنگی کشور به‌عنوان یک میراث فاخر وجود دارد، ریشه در جهاد علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امام صادق (ع) دارد. امام شهید ما نیز در همین مسیر حرکت کرد و حسینیه را پایگاه علم و گفتگو قرارداد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تشریح بخش‌هایی از منشور «حوزه علمیه پیشرو» که امسال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه شد، آن را چراغ راه ۵۰۰ سال آینده حوزه دانست و تأکید کرد: این مسیر دقیقاً همان راهی است که امام صادق (ع) برای پیروانش ترسیم کرده است.

وی بخش قابل‌توجهی از سخنان خود را به تحلیل جایگاه امام صادق (ع) در مواجهه با حاکمیت‌های جائر اختصاص داد و با نقل روایات و تحلیل‌های علمی گفت: امام صادق (ع) علاوه بر جهاد علمی، در مسیر تشکیل حکومت حقه نیز تلاش می‌کردند، و روایت‌ها نشان می‌دهد که ایشان در ادامه پایه‌هایی که امام باقر (ع) و امام سجاد (ع) نهاده بودند، برای قیام و ایجاد حکومت اسلامی آمادگی داشتند؛ اما انحراف بنی‌عباس مانع تحقق این مسیر شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به نقش «شعرا» در عصر امام صادق (ع) گفت: امام شهید ما می‌فرمودند در آن زمان، شعرا همان نقش روزنامه‌نگاران و رسانه‌های امروز را داشتند و امام صادق (ع) با بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت، معارف اهل‌بیت را در جامعه منتشر می‌کردند.

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین به شیوه امام صادق (ع) در موسم حج اشاره کرد و گفت: ایشان در میان جمعیت چند ده‌هزار نفره با صراحت، سلسله امامت را معرفی می‌کردند و این خود یک اقدام سیاسی و فرهنگی مهم بود.

انسجام ملت و رهبری الهی توطئه‌ها را خنثی کرده است

وی در ادامه، سه عامل اصلی پایداری جمهوری اسلامی را حضور مردم در صحنه، پایبندی مردم به اسلام و وجود ولی‌فقیه عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی بر اساس کتاب و سنت بنا شده و دشمنان تلاش می‌کنند میان مردم، اسلام و ولایت‌فقیه فاصله ایجاد کنند؛ اما انسجام ملت و رهبری الهی، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان برخی از تحولات منطقه و جهان، بیان داشت: برخی وقایع اخیر در چند کشور نشان می‌دهد که ملت‌ها بیدار شده‌اند و این مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به سخنان امام شهید، بر ضرورت استمرار اعمال نیک تأکید کرد و گفت: امروز نیز همچون دوران دفاع مقدس، باید در مسیر خدمت، صبر و پایداری داشته باشیم. مردم ما چهل و هفت سال سختی‌ها را تحمل کرده‌اند و وظیفه ما است که خادم کوچک آن‌ها باشیم.

وی با یادآوری رشادت‌های مردم بروجرد در دفاع مقدس، مقاومت ۱۲ روزه و مقابله با فتنه‌های مختلف، و نیز در جنگ تحمیلی کنونی، گفت: شهدای بروجرد و استان لرستان سرمایه‌های افتخارآفرین ملت‌اند و نقش روحانیت و حوزه‌های علمیه در تربیت این نیروهای مؤمن و بصیر، نقشی اساسی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، از تلاش حجت‌الاسلام حسینی امام‌جمعه بروجرد و همه نهادهای فرهنگی، دینی، تبلیغی، ائمه جماعات، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: این تلاش‌ها موردتوجه است و از استان‌های دیگر نیز گزارش‌های تقدیر از عملکرد شما دریافت می‌کنیم. با توکل بر خداوند و هم‌افزایی نهادهای دینی، پیروزی نهایی از آن ملت ایران و اسلام خواهد بود.