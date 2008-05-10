نمایندگان ایران در رده نخست قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی پیکارهای تنیس روی میز قهرمانی جوانان آسیا عصر روز گذشته با انجام دو دیدار در بخش پسران به پایان رسید.

در این بازی ها که در آکادمی پینگ پنگ تهران برگزار شد تیم تنیس روی میز قزاقستان با نتیجه 3 بر صفر مقابل تیم ترکمنستان به برتری دست یافت اما این تیم دردیدار با تیم ایران که با ترکیب نوشاد عالمیان، حمیدرضا طاهرخانی، سعید یعقوبی و روح الله شیشه گرها در این رقابت ها شرکت کرده بود با همین نتیجه متحمل شکست شد.

بدین ترتیب تیم تنیس روی میز پسران کشورمان که در روز نخست مسابقات تنیس روی میز انتخابی قهرمانی آسیا نیز تیم ترکمنستان را با نتیجه 3 بر صفر شکست داده بود در رده نخست این رقابت ها قرار گرفت و تیم های قزاقستان و ترکمنستان هم در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

در بخش بانوان نیز روز گذشته نمایندگان قزاقستان، ایران و ترکمنستان به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا تیم های ایران و قزاقستان به عنوان تیم های اول و دوم بخش پسران راهی مرحله نهایی شدند. در بخش دختران نیز تیم های قزاقستان و ایران جواز شرکت در این رقابت ها را به دست آوردند.

مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان دختر و پسر آسیا از 30 تیرماه در سنگاپور آغاز شده و تا هفتم مردادماه ادامه خواهد داشت.