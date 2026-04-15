۴۵ شب ایستادگی؛ تلاقی عزا و بیعت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: عقربه‌های ساعت در خراسان جنوبی شب گذشته در حالی روی چهل و پنجمین شب حضور مستمر مردمی در میادین ایستاد که این‌بار عطر عزای شیخ‌الائمه، حضرت امام جعفر صادق (ع)، حال و هوایی متفاوت به سنگرهای خیابانی بخشیده بود. مردم ولایت‌مدار دیار علم و ایمان، در چله دوم قیام خود، بار دیگر نشان دادند که نه گرمای روز و نه شب‌زنده‌داری‌های پیاپی، سرسوزنی از ارادت آنان به آرمان‌های انقلاب و رهبری نمی‌کاهد.

میدان؛ اتاق کار جدید مدیران

در بیرجند و در میادین «شهید آیت‌الله رئیسی» و «مادر»، صحنه‌هایی رقم خورد که کمتر در قاب‌های رسمی دیده می‌شد. شب گذشته میزهای خدمت نه در اتاق‌های دربسته و پشت میزهای شیشه‌ای، که در دل میدان و میان حلقه‌های مردمی مستقر شدند. سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با حضور در این اجتماعات، به جای گزارش‌های مکتوب، مستقیم و رو در رو با شهروندان به گفتگو نشست و دستورات مقتضی برای مطالبات مردمی را در همان محل صادر کرد. این حرکت که با همراهی مدیران کل استان همراه بود، جلوه‌ای از «دولت مردمی» را در شب بیعت به نمایش گذاشت.

از نجواهای طبس تا خروش کویر

در شهرستان طبس، حضور حاج مهدی رسولی، مداح نام‌آشنای کشور، حال و هوایی عاشورایی به اجتماع همبستگی ملی بخشید. فریادهای «لبیک یا خامنه‌ای» در بیعت با حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، نشان از پیوندی عمیق داشت که در آن، مردم از هر قشری با حضور مهندس نصیری نماینده مجلس و مسئولان محلی، بر استمرار مسیر رهبر شهید خود تأکید کردند.

جغرافیای واحدِ وفاداری

این تنها مرکز استان یا طبس نبود که شب گذشته بیدار ماند؛ از شرق تا غرب و از شمال تا جنوبِ خراسان جنوبی، از قائن و نهبندان گرفته تا زیرکوه و خوسف، میادین اصلی شهرها به مصلای عزا و پایگاه بیعت تبدیل شده بود. مواکبی که از اولین شب‌های چله اول با نذری و چای، پذیرای مردم بودند، شب گذشته در شام شهادت امام صادق (ع) با قوت بیشتری به میدان آمدند تا ثابت کنند این حضور، ریشه در اعتقادی راسخ دارد.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که این تجمعات، فراتر از یک سوگواری مذهبی، به مانوری از «وحدت ملی» تبدیل شده است؛ جایی که مطالبه‌گری شهروندان و پاسخگویی مسئولان در بستر ولایت‌مداری، الگوی جدیدی از حکمرانی مردمی را در چهل و پنجمین شب پایداری ترسیم کرد.