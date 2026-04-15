هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سلامت مردم، خط قرمز ما است و از همین رو، داروخانه های بخش خصوصی در ایام جنگ به طور شبانه روزی مشغول خدمت به هموطنان بودند تا دغدغه ای برای دسترسی به دارو نداشته باشند.

وی در توضیح اهمیت خدمات داروخانه های بخش خصوصی، افزود: تقریبا به ازای هر 5 هزار نفر در کشور یک داروخانه وجود دارد و همین موضوع، دسترسی مردم به دارو را تسهیل می کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به ذخایر استراتژیک دارو در کشور، گفت: متولی ذخایر استراتژیک دارو در کشور، سازمان غذا و دارو است؛ اما آنچه باعث شد مردم در ایام جنگ کمتر دغدغه دارو داشته باشند، ذخایر دارویی داروخانه ها بود که از قبل از جنگ موجود بود.

احمدی تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی و تحریم هایی که متوجه کشورمان است، می توان ادعا کرد که ذخایر دارویی در حد مطلوب است.

وی در عین حال از برخی نامهربانی ها و بدعهدی های شرکت های پخش و بیمه ها نسبت به داروخانه های بخش خصوصی ابراز گلایه کرد و گفت: داروخانه ها از نقد فروشی و سبد فروشی برخی از شرکت های پخش در ایام جنگ دلخورند. همین طور از بیمه ها که همراه نبوده اند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با تمامی دلخوری هایی که وجود دارد، اما داروخانه ها پای کار بودند و اجازه ندادند مردم برای تهیه دارو دچار مشکل شوند.

احمدی با عنوان این مطلب که حاکمیت باید قدر پتانسیل داروخانه های بخشی خصوصی را بداند، گفت: داروخانه ها از سرمایه خودشان برای دسترسی مردم به دارو، هزینه کرده اند و ما باید قدردان این موسسات و داروسازان باشیم.