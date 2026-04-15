بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز چهارشنبه تا روز شنبه جو منطقه نسبتاً آرام است و پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: از اواخر وقت شنبه و هفته آتی سامانه بارشی وارد جو استان می‌شود که تا بامداد روز سه‌شنبه فعال خواهد بود و در صورت تثبیت، طی روزهای آینده در خصوص نحوه فعالیت این سامانه بارشی هشدارهای مربوطه صادر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۷۲ ساعت آینده دماها روند افزایشی را خواهند داشت.