روز سرنوشت ساز برای مثلث قهرمانی و سقوط / سه امتیاز طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. به غیر از تیم شیرین فراز که هفته گذشته حساب خود از لیگ برتری ها را جدا کرد باقی تیم ها با انگیزه چشم به سه هفته پایانی دارند. در این بین یکی برای بقا می جنگد، دیگری برای قهرمانی. شاید هدف متفاوت باشد اما انگیزه یکی است، پیروزی، پیروزی و پیروزی.

همین چند جمله اهمیت دیدارهای هفته سی و دوم را نمایان می کند، هفته ای که شاید حساس ترین بازی آن دیدار بین تیم های سپاهان و صباباتری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان باشد.

تیم صدرنشین لیگ برتر، پس از ناکامی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تمام هدف خود را معطوف به پیروزی در دو جبهه لیگ برتر و جام حذفی کرده است. در این بین برای دستیابی به قهرمانی لیگ دو حریف سرسخت چون پرسپولیس و صباباتری دارد که از قضا تا پایان لیگ با هر دو آنها دیدار می کند. سپاهان 54 امتیازی برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول چاره ای جز شکست صباباتری ندارد، صبایی که خود مدعی است و می تواند با پیروزی مقابل سپاهان گامی بلند به سوی قهرمانی بردارد.

بازی فردا سپاهان - صباباتری برای پرسپولیس هم حساس است. بهترین نتیجه برای شاگردان قطبی توقف و شکست زردپوشان است زیرا آنها می توانند با غلبه بر برق شیراز در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ برتر صدرنشین شوند. البته بازی با برق نمی تواند بازی آسانی برای پرسپولیس باشد. حریفی که در دو بازی گذشته مقابل صباباتری و سپاهان، دو مدعی قهرمانی لیگ به دو امتیاز شیرین رسیده است، قصد دارد مقابل پرسپولیس نیز نمایشی خیره کننده از خود برجای بگذارد. یاوری و شاگردانش این فرصت مغتنم را از دست نخواهد داد و می توان از آنها انتظار نمایشی دلچسب را مقابل پرسپولیس داشت. پرسپولیس و برق شیراز بدون بازیکن محروم به دیدار هم می روند. البته در تیم پرسپولیس حسین بادامکی به علت آسیب دیدگی غایب است و شانس حضور عباس آقایی در این بازی 50 - 50 است.

در انتهای جدول رقابت تیم ها نزدیک تر از صدر جدول دنبال می شود. اینجا اختلاف تیم ها یک امتیاز است و تفاضل گل کمتر و بیشتر حکم به رده بندی آنها داده است. ملوان یکی از همین تیم هاست که فردا در خانه راه آهن به میدان می رود. راه آهنی که برای دور شدن از خطر سقوط تنها به یک امتیاز نیاز دارد، می تواند نقشی تاثیرگذار در انتهای جدول ایفا کند. آنها برای تیم های در خطر سقوط فردا باید با انگیزه کافی به دیدار شاگردان احمدزاده بروند.

پگاه نیز دیگر تیم قعرنشین است که فردا در خانه میزبان سایپاست. شاگردان دست نشان که طلسم پیروز نشدن خود در لیگ را با برتری مقابل سایپا در نیم فصل نخست لیگ برتر جشن گرفتند، چشم به پیروزی در بازی فردا دارند. با سیر صعودی که تیم پگاه در پیش گرفته رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

و در نهایت صنعت نفت آبادان که بیش از دو تیم گیلانی ملوان و پگاه خطر سقوط را احساس می کند. این تیم فردا در خانه میزبان ذوب آهن است. برای ماندن در لیگ شاگردان طوسی راهی به غیر از پیروزی در این بازی خانگی ندارند و امیدوارند با حمایت هواداران آبادانی و تلاش بازیکنان به پیروزی دست پیدا کنند و بتوانند خود را در لیگ برتر حفظ کنند.

- اسامی بازیکنان محروم هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

وحید عسگری (ابومسلم مشهد)، رضا جلالی ثابت (استقلال اهواز)، یدالله اکبری (پاس همدان)، ابراهیم توره، مهدی تاجیک، اولریش کوگل و مرتضی عزیزمحمدی (پیکان تهران)، احمد جمشیدیان و حسین پاشایی (راه آهن)، محسن بیات (صباباتری)، علی طهماسبی و جلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)، مجتبی انصافی و محمد آقامحمدی (شیرین فراز)، امید شریفی نسب (سایپا) و جلال اکبری (سپاهان)

- برنامه دیدارهای هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است :

یکشنبه - 22/2/87

* پاس همدان - استقلال تهران، ورزشگاه قدس همدان

* صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان

* سپاهان - صباباتری، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* ابومسلم مشهد - شیرین فراز کرمانشاه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* راه آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ورزشگاه اکباتان تهران

* پگاه رشت - سایپا تهران، ورزشگاه عضدی رشت

* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال اهواز، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان تهران - مس کرمان، ورزشگاه ایران خودرو تهران

* پرسپولیس تهران - برق شیراز، ورزشگاه آزادی تهران

- تمامی بازی های هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 16:15 برگزار می شود.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر:

1- سپاهان 54 امتیاز

2- پرسپولیس 52 امتیاز

3- صباباتری 51 امتیاز

4- پاس همدان 46 امتیاز

5- استقلال اهواز 44 امتیاز- تفاضل 12+

6- ابومسلم مشهد 44 امتیاز- تفاضل گل 1-

7- برق شیراز 43 امتیاز

8- استقلال تهران 42 امتیاز- تفاضل گل 2+

9- پیکان تهران 42 امتیاز- تفاضل گل 4-

10- ذوب آهن 41 امتیاز- تفاضل گل 4+

11- مقاومت سپاسی شیراز41 امتیاز- تفاضل گل 1-

12- سایپا تهران 39 امتیاز

13- راه آهن تهران 38 امتیاز- تفاضل گل 2+

14- مس کرمان 38 امتیاز- تفاضل گل 1-

15- ملوان بندرانزلی 32 امتیاز- تفاضل گل 9-

16- پگاه رشت 32 امتیاز- تفاضل گل 10-

17- صنعت نفت آبادان 31 امتیاز

18- شیرین فراز کرمانشاه 21 امتیاز