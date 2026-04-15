به گزارش خبرنگار مهر، قباد شعبانی ظهر چهارشنبه با حضور در برج فناوری کرمانشاه از نزدیک در جریان فعالیتها و مسائل شرکتهای فناور مستقر در این مجموعه قرار گرفت.
وی در این بازدید که با همراهی مدیران حوزه اقتصادی استان انجام شد، با فعالان این شرکتها دیدار و چالشهای پیشروی آنها را بررسی کرد.
در این نشست، مدیران برخی شرکتهای فناور به بیان مشکلاتی از جمله اختلال در اینترنت، کمبود منابع مالی و نیاز به سرمایه در گردش پرداختند و خواستار حمایت بیشتر دستگاههای اجرایی شدند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با قدردانی از فعالیت شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: توسعه اقتصاد دانشبنیان از اولویتهای استان است و تلاش میکنیم موانع موجود در مسیر فعالیت این شرکتها برطرف شود.
وی افزود: حمایت از شرکتهای فناور میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این بازدید، مسئولان حوزه فناوری نیز با اشاره به اهمیت این شرکتها در توسعه استان، بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و مالی آنها تأکید کردند.
