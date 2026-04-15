بررسی ۱۱ پرونده در کمیسیون ماده ۵ لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه نخستین جلسه کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی لرستان، اظهار داشت: چهار پرونده شهرداری دورود و هفت پرونده از شهرداری بروجرد در کمیسیون ماده پنج تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به بررسی پرونده سه شهرداری ازنا، دورود و بروجرد، اظهار کرد: مهم‌ترین پرونده مطرح شده در این جلسه مربوط به اراضی موسوم به «گل مهر» در شهرداری ازنا بود که حدود ۱۰ سال به دلایل مختلف متوقف مانده بود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: مقرر شد مستندات مالکیت شهرداری ازنا در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی ارائه شود تا هم املاک خارج از محدوده تعیین تکلیف و در صورت نیاز تهاتر (عوض و معوض) شوند و هم اراضی واقع در داخل محدوده مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

مجیدی با بیان اینکه در ادامه این جلسه چهار پرونده از شهرداری دورود و هفت پرونده از شهرداری بروجرد مطرح شد، تصریح کرد: این پرونده‌ها با نظر اکثریت اعضای کمیسیون تعیین تکلیف شدند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی این کمیسیون ایجاد تولید ثروت و ارزش‌آفرینی برای شهرداری‌هاست، تصریح کرد: باتوجه‌به شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر درآمدهای شهرداری‌ها، تلاش می‌کنیم از تمام ظرفیت کمیسیون ماده پنج برای ارزش‌افزایی پرونده‌های شهرداری‌ها با رعایت دقیق ضوابط معماری و شهرسازی استفاده کنیم.