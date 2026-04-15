  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

پیش‌بینی تولید ۵۵۰ هزار تن گندم در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیش‌بینی تولید ۵۵۰ هزار تن گندم در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان دیدار با «هادی هاشمی نیا» نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از تأمین به‌موقع و کافی محصولات اساسی، استراتژیک، ضروری و نهاده‌های کشاورزی، اظهار داشت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجربه‌ای برای ما حاصل کرد تا آمادگی کامل و بالایی برای مقابله با هر بحرانی دیگر از جمله جنگ تحمیلی رمضان را داشته باشیم و با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت کامل اصول پدافندی، ضمن تأمین کالاهای اساسی، آرامش بازار را به طور کامل حفظ کرده‌ایم.

وی گفت: البته در انجام این مهم حمایت‌های استاندار، نماینده ولی‌فقیه در استان و مجمع نمایندگان استان قابل‌تقدیر است، و همین امر باعث تلاش شبانه‌روزی و جهادی تمامی همکاران سازمان در تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی شده است که اینجانب از تمامی همکاران عزیزم تشکر و قدردانی می‌کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از عموم مردم شریف استان لرستان تشکر و قدردانی کرد که علاوه بر حضور پرشور در تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح، مشارکتی بی‌نظیر در عدم خریدهای هیجانی و احساسی داشته‌اند، زیرا ایمان دارند فرزندانشان در عرصه تولید و امنیت غذایی با تمام وجود پای‌کار هستند و تمامی کالاهای اساسی و استراتژیک به میزان کافی تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

صیادی، نقش و مشارکت بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به‌ویژه بخش خصوصی را مهم، ارزشمند و چشمگیر توصیف کرد.

وی با اشاره به بارندگی‌های مناسب و نرمال در اواخر اسفند و نیمه اول فروردین‌ماه، از پیش‌بینی تولید ۵۵۰ هزار تن گندم و تولید ۱۵۰ هزارتنی جو در سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخشی از سخنان خود به کشت‌های ممنوعه اشاره کرد و بیان داشت: تمامی فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و نظارتی بر مبنای جلوگیری از کشت‌های ممنوعه توسط کارشناسان این سازمان صورت‌گرفته است؛ ولی در صورت مشاهده هر گونه تخلف مشخصات فرد خاطی و utm زمین زراعی مربوطه به مراجع نظامی و قضایی ارسال خواهد شد.

صیادی با اشاره به اینکه ۱۸ تا ۲۴ درصد GTP استان مربوط به بخش کشاورزی است، خواستار تعیین قیمت تضمینی محصول ارزشمند زعفران شد و بیان داشت: باتوجه‌به شرایط آب‌وهوایی استان و کیفیت بالای زعفران استان، با تعیین قیمت تضمینی خرید زعفران، این محصول می‌تواند با برندسازی مناسب و ورود سرمایه‌گذاران به این بخش منبع درآمدی بسیار مناسب و مطمئن برای کشاورزان عزیز باشد و همچنین زعفران در صورت خرید تضمینی می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای کشت‌های ممنوعه باشد.

کد مطلب 6802075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها