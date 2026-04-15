به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان دیدار با «هادی هاشمی نیا» نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از تأمین بهموقع و کافی محصولات اساسی، استراتژیک، ضروری و نهادههای کشاورزی، اظهار داشت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجربهای برای ما حاصل کرد تا آمادگی کامل و بالایی برای مقابله با هر بحرانی دیگر از جمله جنگ تحمیلی رمضان را داشته باشیم و با برنامهریزی دقیق و رعایت کامل اصول پدافندی، ضمن تأمین کالاهای اساسی، آرامش بازار را به طور کامل حفظ کردهایم.
وی گفت: البته در انجام این مهم حمایتهای استاندار، نماینده ولیفقیه در استان و مجمع نمایندگان استان قابلتقدیر است، و همین امر باعث تلاش شبانهروزی و جهادی تمامی همکاران سازمان در تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی شده است که اینجانب از تمامی همکاران عزیزم تشکر و قدردانی میکنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از عموم مردم شریف استان لرستان تشکر و قدردانی کرد که علاوه بر حضور پرشور در تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح، مشارکتی بینظیر در عدم خریدهای هیجانی و احساسی داشتهاند، زیرا ایمان دارند فرزندانشان در عرصه تولید و امنیت غذایی با تمام وجود پایکار هستند و تمامی کالاهای اساسی و استراتژیک به میزان کافی تأمین و ذخیرهسازی شده است.
صیادی، نقش و مشارکت بهرهبرداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی بهویژه بخش خصوصی را مهم، ارزشمند و چشمگیر توصیف کرد.
وی با اشاره به بارندگیهای مناسب و نرمال در اواخر اسفند و نیمه اول فروردینماه، از پیشبینی تولید ۵۵۰ هزار تن گندم و تولید ۱۵۰ هزارتنی جو در سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ خبر داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخشی از سخنان خود به کشتهای ممنوعه اشاره کرد و بیان داشت: تمامی فعالیتهای آموزشی، ترویجی و نظارتی بر مبنای جلوگیری از کشتهای ممنوعه توسط کارشناسان این سازمان صورتگرفته است؛ ولی در صورت مشاهده هر گونه تخلف مشخصات فرد خاطی و utm زمین زراعی مربوطه به مراجع نظامی و قضایی ارسال خواهد شد.
صیادی با اشاره به اینکه ۱۸ تا ۲۴ درصد GTP استان مربوط به بخش کشاورزی است، خواستار تعیین قیمت تضمینی محصول ارزشمند زعفران شد و بیان داشت: باتوجهبه شرایط آبوهوایی استان و کیفیت بالای زعفران استان، با تعیین قیمت تضمینی خرید زعفران، این محصول میتواند با برندسازی مناسب و ورود سرمایهگذاران به این بخش منبع درآمدی بسیار مناسب و مطمئن برای کشاورزان عزیز باشد و همچنین زعفران در صورت خرید تضمینی میتواند جایگزین بسیار خوبی برای کشتهای ممنوعه باشد.
