رفع تصرف ۱۸ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز در سخنانی از رفع تصرف ۱۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغی در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در شهرستان بروجرد خبر داد.
وی گفت: اجرای پنج مورد تبصره دو ماده ۱۰ به مساحت ۱۸ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی در مناطق «گلدشت»، جاده دانشگاه آزاد، «شیخ میری سادات» در شهرستان بروجرد انجام شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: اجرای این عملیات با حضور نماینده دادستان، نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس و پرسنل اداره امور اراضی شهرستان، عوامل نیروی انتظامی، و سایر عوامل مرتبط شهرستان انجام شد.
سرهنگ محمد بوستانافروز، افزود: اراضی کشاورزی بهعنوان بستری برای تولید و امنیت غذایی است؛ بنابراین حفاظت از این سرمایه ضروری است که حضور مستمر واحدهای گشت در پهنه اراضی کشاورزی نقش مؤثری در جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و تخریب این اراضی دارد.
وی از بهرهبرداران درخواست کرد: افرادی که نیاز به ساختوساز دارند، از طریق مراجع قانونی اقدام کرده و مراحل اداری را به طور کامل طی کنند تا از تحمیل هزینههای تخریب و محکومیتهای قضایی جلوگیری شود.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اجرای قانون حفظ کاربری بهعنوان یکی از عوامل تأمینکننده امنیت غذایی، از سایر دستگاههای و شهرستانهای مرتبط با حوزه امور زمین خواست که در حفظ و حراست از اراضی کشاورزی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها همکاری کنند تا شاهد کاهش تخریب اراضی کشاورزی باشیم.
سرهنگ بوستانافروز از بهرهبرداران خواست در صورت مشاهده هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع را به سامانه ۱۳۱ گزارشهای مردمی اطلاع دهند یا با مراجعه به آدرس https://cms.laoi.ir/ تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.
