دیدار مسئولان استان ایلام با خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی عصر روز چهارشنبه به همراه محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، امام جمعه سرابله، فرماندار چرداول و رئیس بنیاد شهید چرداول با خانوادههای شهدای والامقام عباسیان، غلامحسینی، حمید زراموشی، شاهرخ مهدیان، محمد حسام مهدیان، سوسن محمدزاده، محمد نوریان، شهید یدالله قیصربیگی و ساینا مهدیپور، رحمان مهدیپور، محمد خسروی و آرمین عبدالی دیدار و گفتگو کردند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: امنیت، عزت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار شهدا و صبر و استقامت خانوادههای آنان است. وظیفه ماست که قدردان این سرمایههای معنوی باشیم و مطالبات بهحق خانوادههای شهدا را با جدیت پیگیری کنیم.
فریدون همتی افزود: دیدار با خانوادههای شهدا تنها یک برنامه اداری نیست، بلکه تجدید میثاق با آرمانهایی است که شهدا برای آن جانفشانی کردند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام نیز با تأکید بر رسالت بنیاد در خدمترسانی، گفت: خانوادههای شهدا صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند و بنیاد شهید خود را موظف میداند در کنار این عزیزان باشد.
محمد رحیمی ادامه داد: در مسیر رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازهای آنان از هیچ تلاشی دریغ نکند.
نظر شما